Amoroso Alejandro Speitzer félicite Ester Exposito pour son anniversaire | INSTAGRAM

Alors que l’heureux et charmant couple d’acteurs talentueux et beaux a été sous les projecteurs des médias pendant des jours après le récent anniversaire de Alexander SpeitzerA cette occasion, c’est la belle et talentueuse Ester Exposito qui a été célébrée, et son petit ami lui a consacré de beaux mots.

Les mêmes qui les ont fait devenir une tendance sur les réseaux sociaux, car, depuis qu’ils ont commencé leur relation, des milliers de fans sont ravis et heureux de voir leurs idoles heureuses et plein d’amour.

Aujourd’hui, la belle espagnole prend volontiers ses 21 ans, recevant le félicitations les plus romantiques de son partenaire Alejandro Speitzer, l’acteur a surpris ses abonnés Instagram après avoir publié une vidéo avec l’actrice et une série de photos accompagnées d’une félicitation romantique, qui a captivé tous les téléspectateurs.

«Du coup, j’ai trouvé que cela pouvait éclairer tout sur son passage. Soudain, j’ai la chance de pouvoir marcher par votre main. Bon retour au soleil ma vie. Je t’aime ”, peut-on lire dans la publication de Speitzer, accompagnée de la série d’images ci-dessus pleine de amour et bonheur.

Il convient de mentionner, pour rappel, qu’il y a quelques jours à peine, l’acteur Alejandro Speitzer avait 26 ans et qu’à cette époque, la fille d’anniversaire d’aujourd’hui lui a dédié une publication romantique pour lui exprimer publiquement à quel point elle l’aime sur un sujet aussi important. date.

Et, maintenant, la personne en charge de le faire était le Mexicain, qui a fait de même via son compte Instagram, comme nous l’avons déjà mentionné.

Bien que le célèbre couple soit resté assez réservé avec leur relation sur les réseaux sociaux, avec ces publications, les deux ont montré à quel point ils s’aiment et à quel point ils passent un bon moment ensemble, et la chimie qu’ils véhiculent dans les images est indéniable.

Nous savons aussi que les internautes adorent lancer des rumeurs et des histoires, uniquement avec des spéculations qu’ils croient en leur esprit, et c’est exactement ce qui s’est passé il y a quelques heures, lorsque les adeptes d’Ester ont remarqué qu’Alejandro ne l’avait pas félicité.

Tout ce problème médiatique est survenu en début de journée, lorsque de nombreuses félicitations ont été vus dans les histoires de l’actrice, à l’exception de Speitzer, provoquant des spéculations sur une distanciation dans le couple à ne pas attendre, cependant, apparemment l’acteur mexicain sélectionnait les meilleures photos avec qu’il féliciterait sa petite amie bien-aimée, et c’est peut-être la raison de son retard.

Bien que la chose la plus sûre soit qu’en réalité, Speitzer lui a consacré chaque moment de sa journée, pour rendre Ester la plus heureuse en ce moment spécial pour elle, et pour cette raison, elle n’avait pas eu le temps de partager ses félicitations au public. couple.

La relation entre les deux est apparue il y a quelque temps, lors des enregistrements en Espagne de la série réalisée par Manolo Caro “Someone has to m * rir” en 2020, et depuis lors, les rumeurs de leur relation sont devenues le centre d’attention et leurs publications ensemble Ils ont fait sensation, comme son voyage en Italie, ses vacances en Espagne ou encore l’apparition des deux au dernier Festival du Film de Venise.

Et bien qu’ils n’aient jamais confirmé leur relation aux médias, tant espagnols que mexicains, la romance entre eux ne peut honnêtement pas être cachée, espérons qu’Ester a un grand anniversaire, plein d’amour et très gâté par ses proches.