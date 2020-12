Ainsi, vous pouvez à nouveau voir les messages supprimés dans WhatsApp Plus | AP

Vous avez sûrement voulu voir à plusieurs reprises les messages supprimés par vos amis dans WhatsApp Et il y a une astuce simple pour le faire, car il y a aussi d’autres astuces que vous ne connaissez probablement pas, mais jour après jour, nous les résolvons pour vous.

Peut-être que vous ne saviez pas qu’il existe une astuce incroyable pour voir le messages supprimés Dans WhatsApp et à travers lui, ils peuvent non seulement envoyer des messages texte gratuits, mais également envoyer une variété d’éléments multimédias tels que des photos, des vidéos, des GIF, des messages audio, entre autres.

Il a récemment été découvert que, grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp Plus, un mod de l’original, vous pouvez savoir exactement ce que disent les messages supprimés par vos contacts.

Donc, si votre contact vous a envoyé un message sur WhatsApp, alors je le supprime et vous êtes resté avec tout le doute de savoir ce qu’il disait, car Show News vous apporte l’astuce que vous attendiez.

Il est à noter que le téléchargement de WhatsApp Plus dépendra de chaque utilisateur, car, étant une application non officielle, elle peut générer une interdiction permanente de votre compte dans l’application Facebook d’origine conformément à ses règles de confidentialité et de sécurité.

Pour pouvoir savoir ce que les messages supprimés par vos amis disaient dans WhatsApp Plus, vous devez effectuer les étapes suivantes:

La première chose à faire est d’ouvrir l’application WhatsApp Plus. Ensuite, allez dans la section Paramètres. Dans cette section, vous verrez l’option qui dit «Confidentialité». Une fois que vous entrez, il y a une option appelée «Activer l’anti-révocation». Lorsque vous l’activez, tous les messages que votre contact supprime ne disparaissent pas de votre conversation principale.

Et voilà, c’est aussi simple que de pouvoir faire le truc pour voir les messages que votre contact avait supprimés ou supprimés dans la conversation.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application et c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant ainsi la communication entre les personnes plus pratique. et facile.

Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire, c’est pourquoi nous prenons constamment la tâche de vous montrer chacun d’eux.

Il est à noter que les créateurs de WhatsApp ont développé plusieurs outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise.

Cependant, cela est inconnu de la plupart de ses utilisateurs et c’est pour cette raison que la même société a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Consulter les messages sans toucher le téléphone portable Utiliser des autocollants dans les conversations Lire les messages sans être en ligne Gérer qui peut nous ajouter à des groupes Contrôler leurs groupes

D’autre part, récemment, ces dernières semaines, il a été annoncé qu’ils implémenteraient le moteur de recherche d’autocollants dans l’application de WhatsApp.

Et en fait, ce sont les étapes que vous pouvez suivre maintenant et vérifier si cette astuce fonctionne sur WhatsApp:

Allez d’abord sur WhatsApp et vous devriez voir si vous avez déjà la version Android 2.20.207.8. Ensuite, allez à n’importe quelle conversation, cela peut être celle de votre ami, partenaire, collègue, membre de la famille, entre autres. Cliquez ensuite sur le visage heureux. Là, vous devrez aller sur le bouton des autocollants. Une fois que vous avez fait, appuyez sur la loupe et une nouvelle fenêtre apparaîtra. Vous pouvez y voir une variété de catégories où vous pouvez trouver votre autocollant préféré en fonction de votre humeur.

