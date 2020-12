Vous pouvez donc empêcher quelqu’un de WhatsApp de vous écrire sans le bloquer | Pixabay

L’application de messagerie instantanée a une myriade d’astuces et de fonctions que peu de gens connaissent et ici, à Show News, nous vous soutenons avec tout cela, alors vous devriez peut-être en prendre note, car cette astuce WhatsApp vous intéressera sûrement.

Comme vous vous en souvenez, WhatsApp est entré dans nos vies il y a plus de 10 ans afin de rendre tout beaucoup plus facile et maintenant grâce à l’application de messagerie, nous pouvons être en communication 24 heures sur 24 et en un clin d’œil, parler à des milliers de personnes kilomètres.

Cependant, il arrive chaque jour que de nombreuses personnes en bloquent les autres, soit parce que quelque chose a été mal compris, soit simplement parce qu’elles se lassent de l’insistance de leurs messages.

Mais faire cela rend impossible pour l’autre de communiquer dans le futur, même si c’est quelque chose d’urgent et c’est pour cette raison qu’il y a un petit truc pour éviter que quelqu’un vous dérange quand il vous écrit et que vous n’avez pas besoin de prendre la décision drastique du blocage.

Et ce n’est pas mieux qu’il n’est pas nécessaire que vous téléchargiez une application tierce, car ils demandent des autorisations pour accéder à vos informations personnelles et dans de nombreux cas, ils ne sont pas entièrement fiables.

Voici les étapes à suivre pour activer cette option en son sein WhatsApp:

Entrez dans l’application. Accédez à la personne que vous souhaitez “bloquer”. Appuyez sur les trois points supérieurs et entrez “Notifications de silence”. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le mot «Toujours» et ne sélectionnez pas l’option qui dit «Afficher les notifications». Ensuite, déposez le contact et le tour est joué!

D’autre part, l’application fonctionne constamment sur de nouveaux mises à jour pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs et aussi pour ne pas être détrôné.

Et la vérité est qu’au cours des dernières années, de nombreuses applications ont tenté de le surmonter, mais malgré elles, aucune n’a malheureusement été en mesure d’y parvenir.

Désormais, une nouvelle fonctionnalité va sûrement changer la vie des amoureux de autocollants, puisque l’application appartenant à Facebook permettra à un moteur de recherche de trouver les autocollants plus rapidement.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, jusqu’à présent, il n’y avait aucun moyen de les localiser autrement que manuellement.

Cette semaine, nous avons commencé à lancer de nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp, notamment des améliorations aux fonds d’écran, le lancement d’une fonction de recherche d’autocollants et un nouveau pack d’autocollants animés », ont-ils annoncé de la société.

Par contre, jusqu’à présent, pour maintenir une conversation, vous deviez prendre plusieurs captures, mais c’est fini, car heureusement, il existe déjà de nouveaux outils disponibles pour Android et iOS pour prendre des captures prolongées et ainsi enregistrer une conversation entière sans problèmes.

Nous avons trouvé une application plus qu’utile qui porte le nom LongScreenShot qui est disponible dans le Google Play Store et l’App Store, nous permettant de prendre précisément une capture d’écran étendue.

La première chose à faire est de télécharger l’application et lorsque vous l’ouvrez, elle nécessitera une autorisation pour capturer le contenu de votre Smartphone, ce que nous ne devons accepter qu’une seule fois, que votre système d’exploitation soit Android ou iOS.

Et pour l’utiliser, il vous suffit d’entrer dans la conversation de WhatsApp pertinent et là, vous remarquerez un bouton rose avec le nom et “Play”.

Appuyez sur ce bouton et commencez à faire défiler la conversation, une fois que vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton qui sera désormais étiqueté “Arrêter” et l’application générera une image verticale de la conversation entière.

C’est sans aucun doute une astuce que vous cherchiez sûrement ou une fois que vous avez imaginée au sein de l’application.

