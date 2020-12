Aislinn Derbez a souffert d’une grave dépression, à cause de Mauricio Ochmann? | Instagram

Connue pour être la fille d’Eugenio Derbez, la belle actrice, mannequin et femme d’affaires Aislinn derbez aurait pu traverser une forte dépression, dans laquelle il y a une possibilité que Mauricio Ochmann lui-même son ex-mari ait causé.

Le protagoniste de “La Casa de las Flores” sur la plateforme Netflix était marié depuis 2016 à l’acteur Mauricio Ochmann, juste en 2020, ils ont annoncé leur séparation et leur divorce, pendant leur mariage, ils sont devenus parents d’une belle fille qu’ils ont appelée Kailani, c’est une belle princesse blonde aux yeux bleus qui adorent tous les deux de tout leur être et ils le montrent à chaque occasion non plus en public ou sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Depuis leur séparation, divers médias étaient à l’affût ainsi que leurs admirateurs pour découvrir les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de partir, car tous deux avaient l’une des relations les plus enviables de tout le Mexique, Mauricio Ochmann a constamment mentionné à quel point il se sentait fier de faire partie de la vie de Aislinn derbez, ils seuls connaissent la raison de leur éloignement.

Ce qui a caractérisé l’ancien couple est précisément leur relation après leur divorce, ils semblent bien s’entendre, peut-être le font-ils pour que leur fille Kailani voit que malgré leur séparation, leur coexistence est très bonne.

Certaines rumeurs ont récemment commencé à propos du nouveau couple de Aislinn derbez parce qu’il a été vu à côté d’une autre personne qui portait accidentellement sa petite fille dans ses bras, immédiatement les phrases «déjà oublié Ochmann» ou «le nouveau petit ami d’Aislinn» ont commencé, à cause de la surprise de la voir avec quelqu’un d’autre, en Si tel était le cas, ce serait quelque chose de normal que Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann fassent à un moment de leur vie.

A SOUFFRÉ UN FORT LA DÉPRESSION.

Beaucoup a été mentionné que depuis que sa relation avec Ochmann a pris fin, la belle actrice mexicaine a immédiatement commencé à avoir une forte dépression en raison de sa séparation avec l’acteur, mais c’était précisément dans une interview sur l’émission “El Gordo y la Flaca “, où elle a révélé qu’elle avait effectivement traversé une forte dépression, mais qu’elle n’avait pas été causée par Mauricio, si elle n’apparaissait pas lorsqu’elle est devenue la mère de Kailani.

C’est quelque chose de pratiquement normal pour ce qu’une femme traverse après l’accouchement, cela s’applique à une césarienne ou à un accouchement naturel clarifiant, c’est la soi-disant «dépression post-partum», qui affecte plus de femmes que nous ne le savons, cela peut être présenté par pas de lien avec votre bébé, irritabilité, perte d’appétit, insomnie, entre autres.

Si elle n’est pas traitée à temps, elle peut durer des mois voire plus et à l’avenir développer une dépression plus grave, le traitement pour en sortir passe par une thérapie ou la prise de médicaments prescrits par un spécialiste.

Aislinn est une personnalité publique, il est donc inévitable que lorsque ses admirateurs la voient dans la rue, ils veuillent immédiatement interagir avec elle ou prendre une photo, pendant un moment et comme il est normal, elle a pris un peu de poids en raison de sa grossesse, cela pour elle était quelque chose d’assez fort alors elle a décidé de commencer à faire de l’exercice et de modifier son régime alimentaire, à la fois Aislinn et Mauricio Ochmann ils adorent leur fille et font tout pour elle.

Bien que les choses ne se soient pas déroulées comme elles le souhaitaient, l’amour pour leur fille le fait ensemble, si à l’avenir l’actrice veut avoir plus d’enfants, elle sera un peu plus préparée pour éviter ou traiter immédiatement une éventuelle dépression, jusqu’à présent, elle travaille sur divers projets et passer beaucoup de temps de qualité avec votre petit comme nous l’avons vu sur votre compte Instagram officiel.

