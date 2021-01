Aislinn Derbez envoie-t-elle des indices à son ex? Avec un message émotionnel! | Instagram

Dans les réseaux sociaux Aislinn derbez Il a écrit la transformation qu’il traverse, car il est dans une nouvelle facette de sa vie et pourrait dire au revoir à son ex-mari et père de sa fille, Mauricio Ochmann.

En fait, son message était tellement motivant qu’il a provoqué la réaction de célébrités comme Sarah Kohan, qui se sépare de «Chicharito».

Aislinn Derbez a écrit à partir de son compte Instagram officiel une réflexion émotionnelle et approfondie sur ce que 2020 lui a laissé et ce qui s’en vient en 2021.

Parallèlement au message, l’actrice a partagé quelques photos dans la nature et où elle tient la main de quelqu’un, dont on ne sait jusqu’à présent pas de qui il s’agit, car cela ne peut pas être apprécié.

Libérer? Cela semble si facile … Mais la mettre en pratique est un casse-tête. Lâcher prise de ce qui ne nous donne plus rien ou qui nous fait mal est quelque chose de très stimulant et demande beaucoup de courage », faisait partie du message de Derbez.

Comme nous l’avons mentionné, le message de Aislinn derbez qui est devenu une tendance sur Instagram a provoqué la réaction de célébrités comme Sarah Kohan, qui se sépare actuellement du footballeur Javier Hernández.

Pour cette raison, aujourd’hui plus que jamais je pense que lâcher prise petit à petit est beaucoup plus facile et moins douloureux que d’être obligé de lâcher prise de force, dans le mauvais sens et soudainement », ajoute-t-il.

Et il ne fait aucun doute qu’une femme qui a fait sensation en 2020 était Aislinn Derbez lorsqu’elle a annoncé sa séparation de Mauricio Ochmann, qu’il a épousé lors d’une cérémonie importante et, en quelques mois, ils ont annoncé l’arrivée de leur première fille Kailani.

Malheureusement, après ce mariage idyllique, ils sont maintenant divorcés, mais il semble qu’avec une grande amitié.

En fait, à plus d’une occasion après leur séparation en juin 2020, l’actrice a fait savoir qu’elle se sentait «emprisonnée, frustrée, triste et déprimée» avec la relation qu’elle avait dans le passé; Il a même dit qu’il avait commencé à perdre sa personnalité et avait oublié les priorités auxquelles il s’attendait dans sa vie.

Aujourd’hui, sept mois après son divorce, Aislinn Derbez a partagé un message sensible dans lequel elle parlait de la difficulté de «lâcher prise et de lâcher prise».

La publication a été partagée il y a un jour et jusqu’à présent, elle compte plus de 300 000 likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont plus que fiers de lui.

Uffff! Cent pour cent! “,” J’avais besoin de lire ceci. Aujourd’hui plus que jamais je dois apprendre à lâcher ce qui me fait mal, même si je ne veux pas me lâcher »,« Ce qui résiste, persiste … Un travail d’amour, au jour le jour, mais très satisfaisant », ils ont été certains des nombreux commentaires.

C’est ainsi qu’avec des milliers de commentaires, ils ont reconnu la force de la fille d’Eugenio Derbez, d’autres se sont identifiés à la pensée positive et d’autres ont mentionné que cela semblait un indice fort pour son ex-partenaire Mauricio Ochmann.

En revanche, finalement l’acteur Mauricio Ochmann a réagi à la supposée nouvelle romance de son ex-épouse et fille d’Eugenio Derbez, Aislinn Derbez et a fait connaître tout ce qu’il pense des rumeurs qui ont émergé ces dernières semaines.

Et c’est que bien que les deux acteurs aient décidé de se séparer il y a quelques mois, ils ont clairement fait savoir qu’ils continueraient à être unis en tant que famille pour le bien-être de la fille qu’ils ont procréée en commun, Kailani, il est donc normal de les voir en réunion ou en promenade le week-end et même parler en douceur de la vie amoureuse de l’autre.

