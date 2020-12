Aislinn Derbez jette tout et va aux toilettes avec ses frères | AP

Une photographie controversée de Aislinn derbez Il circule depuis plusieurs mois et fait partie de l’une des scènes de la série “En voyage avec les Derbez” où il se déshabille et prend une douche avec ses frères.

Sur la photo, la belle et célèbre actrice apparaît à moitié nu avec ses frères José Eduardo et Vadhir dans un bain turc.

Et c’est que quand on pensait avoir tout vu, les frères Derbez nous montrent que nous nous sommes totalement trompés, puisqu’une photographie circule sur les réseaux sociaux qui montre à quel point la relation entre Aislinn, José Eduardo et Vadhir est unique et spéciale, eh bien ils ont été capturés ensemble en prenant un bain turc.

C’est vrai, les trois fils d’Eugenio Derbez étaient à moitié nus dans une salle de bain pleine de vapeur, José Eduardo couché face contre terre, tandis qu’Aislinn et Vadhir restent assis.

La photographie qui circule dans les réseaux révèle également que peu importe où ils se trouvent sur la planète, ils s’entendent super bien pour pouvoir aller dans la même salle de bain ensemble, même si cela dérange un peu Aislinn, qui est entrée sans aucun vêtement qui la recouvrait. La partie supérieure du corps.

Il est à noter que cette photographie a été prise au Maroc, lors du désormais célèbre voyage qu’ils ont effectué en compagnie de leur père, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, leur sœur cadette (Aitana), ainsi que Kailani et Mauricio Ochmann, l’ex-mari d’Aislinn.

Au cours de leur séjour dans ledit pays, ils ont décidé d’entrer dans un bain de sauna typique du Maroc, qui est connu sous le nom de Hamman, où d’ailleurs, Alessandra et Eugenio étaient également là.

Dans cet endroit, les trois frères ont profité non seulement de la vapeur, mais aussi d’un massage exfoliant, qui, à en juger par les photos, ils ont beaucoup apprécié et qu’ils ont beaucoup souffert, car ils n’ont pas l’habitude de se faire tailler la peau de cette manière. .

Cliquez ici pour voir la photo des trois dans le sauna.

Quelque temps après la diffusion de la photo sur les réseaux sociaux, Aislinn Il a partagé que dans ladite salle de bain, hommes et femmes mélangés, il a donc dû rester dans une petite tenue avec ses frères et a précisé que ce n’est pas quelque chose qu’il fait très souvent, car il y a encore de la modestie parmi ses frères.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Et c’est qu’après le grand scandale, les frères ont décidé d’expliquer la situation et surtout, ils ont parlé de leurs émotions lorsqu’ils se trouvaient dans cette situation.

C’était un peu étrange, car dans ce pays, c’est comme si toutes les femmes se cachent et couvrent tout, mais à l’intérieur des hammams, ces endroits où elles font leurs rituels, c’est comme “tout le monde se déshabille” “, a déclaré l’actrice.

Malgré la grande confiance qu’ils ont tous les trois, il a dit, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, qu’il ne manquait pas de modestie, c’est pourquoi il a mentionné que quand on leur a dit qu’ils devaient se déshabiller, ils se sont sentis désolés et ont dit que tout le temps ils ressentaient le besoin de se couvrir. .

Quand ils ont dit qu’il fallait réunir des hommes et des femmes, c’était quand on avait peur, mais c’était très drôle, car bien sûr il y a de la pudeur, quelle honte! »S’exclame Derbez.

De plus, l’actrice a expliqué ce qu’ils font dans le Hammams, qui est un bain turc dans lequel ils se massent et se nettoient, cependant, il a ajouté que la sensation est assez désagréable, car les massages sont douloureux et blessants.

En revanche, vous vous souvenez sûrement à ce jour que l’un des couples les plus controversés, mais en même temps adoré, était composé de Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez, qui s’est malheureusement terminé il y a quelques mois, ceci après le voyage que tout le monde a fait en famille au Maroc.

Cela peut vous intéresser: c’est ainsi que Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann se sont rencontrés