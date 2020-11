Aislinn Derbez montre un nouveau look et a un impact similaire à Vadhir | Instagram

La fille aînée du comédien acteur et producteur Eugenio Derbez également actrice Aislinn derbez, Elle a récemment partagé deux photographies où elle montre depuis longtemps un nouveau look qu’elle ne l’a pas utilisé et aujourd’hui elle est contente de sa nouvelle apparence.

Connaissez-vous bien Aislinn Derbez est une actrice, mannequin et aussi une femme d’affaires mexicaine, elle fait partie de l’une des familles les plus reconnues de tout le pays en matière de divertissement, en particulier, la chose la plus caractéristique est les gènes qu’elle a hérités d’Eugenio Derbez qu’elle partage avec ses frères.

Malgré le fait que les quatre enfants d’Eugenio Derbez sont de mères différentes, ils ont tous une ressemblance exagérée avec lui, leurs traits et même la couleur des yeux coïncident, bien qu’étant un peu plus spécifiques, Aitana et José Eduardo ont le même ton des yeux et donc sa part Aislinn et Vadhir derbez ils partagent cette coïncidence particulière.

C’est grâce à la similitude qu’Aislinn Derbez a avec ses frères dans ses photographies qu’elle semble être la sœur jumelle de Vadhir derbez son jeune frère, peut-être à cause de la perspective dans laquelle les photos ont été prises et du fait que ses cheveux recouvrent un peu son visage.

Le look qu’elle a décidé de porter maintenant était une coupe en couches, qui lui allait très bien, donnant même du volume à ses cheveux noirs et un air plus frais, mais la similitude qu’elle a avec son frère a été impressionnante, en raison de sa position. visage, lumière et tous les détails que vous pouvez imaginer.

Aislinn derbez Elle a commencé sa carrière de mannequin et s’est ensuite aventurée dans le monde du cinéma et de la télévision, elle a également participé à des séries animées prêtant sa voix et a eu l’occasion d’apparaître dans différents projets, c’est une femme extrêmement belle avec une silhouette enviable.

Il y a quelques mois, sa relation avec son collègue acteur Mauricio Oschmann a pris fin, malgré le fait qu’ensemble, ils aient eu une belle fille nommée Kailani qui est la lumière de leurs yeux, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage mais, malgré leur séparation, les deux continuent à parler et à vivre ensemble. Grâce à votre petite fille, le respect qu’ils ont l’un pour l’autre et l’amour pour leur fille est la plus belle et la plus belle chose qu’ils puissent partager.

La personnalité de Aislinn derbez Comme on l’apprécie au moment où ils ont sorti le documentaire de voyage avec le Derbez, d’après ce qui a été vu, c’est un peu dominant mais en même temps c’est extrêmement gai et ça le fascine de faire des blagues à son père non seulement dans la dite réalité mais aussi dans plusieurs vidéos Nous nous sommes vus plaisanter sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Actuellement Aislinn Derbez Gonzalez Michel nom complet de l’actrice, elle a 33 ans, sa relation avec Mauricio Oschmann a commencé en 2016 et s’est terminée cette année 2020.

Depuis qu’il a commencé sa carrière, il a participé à 13 programmes télévisés, 16 films cinématographiques et trois pièces de théâtre, et est également apparu dans différents vidéoclips d’artistes et de genres différents, sept au total.

À ce jour, Aislinn Derbez entretient une relation étroite avec ses frères et son père, depuis quelques années, nous les avons vus encore plus vivre ensemble et partager certains projets, ainsi que donner leur crédit dans leur où ils ont collaboré ensemble, il ne fait aucun doute que la famille offre un grand soutien inconditionnel, surtout dans les moments difficiles.

La carrière d’Aislinn Derbez continuera sûrement à se développer, tout comme celle de son père, et nous espérons la revoir un peu plus dans les séries télévisées et cinématographiques à l’avenir.

Lire aussi: Pleurer!, Mauricio Ochmann n’a pas pu se contenir au milieu du programme