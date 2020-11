Aislinn Derbez révèle le pacte d’amour qu’elle a conclu avec Mauricio Ochmann | AP

Actrice mexicaine Aislinn derbez Il a avoué à travers son podcast “La magie du chaos” le promettre qu’a-t-il fait avec l’acteur Mauricio Ochmann en échange de passer leur vie ensemble, quelque chose que très peu savaient probablement.

Il ne fait aucun doute qu’Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann étaient l’un des couples les plus aimés du show business et lorsqu’ils ont annoncé leur séparation, la nouvelle est tombée comme un seau d’eau froide.

Un peu plus de deux semaines après leur rupture, on savait peu de choses sur les détails qui ont conduit à leur départ, cependant, récemment, la fille d’Eugenio Derbez a lancé un podcast intitulé “La magie du chaos” où elle était encouragée à parler de choses aussi peu ils se connaissaient sur sa relation avec le père de sa fille Kailani.

Depuis que Mauricio et moi nous sommes rencontrés, la communication nous a toujours échoué. Comme c’était un peu difficile, nous avons pensé de manières très différentes, c’était difficile pour nous de couler, car c’est comme s’il parlait une langue et que je parlais une autre langue », a déclaré Aislinn.

C’est ainsi qu’il a également avoué l’une de ses plus grandes peurs à l’égard de son partenaire: la séparation, car il a assuré qu’elle conditionnait Mauricio Ochmann afin de former une famille.

L’une des choses qui m’ont le plus paniqué dans la vie a été de devoir faire face à une séparation. Je me suis marié en disant: “Je garderai celui-ci pour la vie.” Je me souviens qu’une fois je lui ai dit: “Je tombe enceinte si tu me promets de rester avec moi toute la vie” “, a-t-il dit.

Il est à noter que bien que les deux aient décidé de se séparer, Aislinn et Mauricio sont en communication constante à cause du lien qui les lie à leur fille Kailani, une petite fille de seulement deux ans.

La vie nous confronte et nous met dans des situations auxquelles nous ne nous attendons pas, qui nous font paniquer. Nous croyons que nous ne pourrons pas le faire, mais lorsque nous les affrontons, nous réalisons ce que nous sommes et ce que nous sommes vraiment », a-t-il révélé.

Et comme son père, l’acteur Eugenio Derbez, l’a dit, les deux continuent à se voir et continuent d’essayer surtout à cause du grand amour qu’ils ressentent pour leur petite fille.

Ils continuent à se voir tous les jours, ils continuent d’essayer, il rend visite à la fille tous les jours. La vérité semble qu’ils sont toujours ensemble. Je suis triste, mais d’un autre côté, je suis très content de la façon dont ils ont réussi à gérer la séparation », a souligné Eugenio.

Comme vous vous en souvenez, après quatre ans de mariage, Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez Ils ont annoncé leur séparation début mars dernier à travers un communiqué sur leurs réseaux sociaux, après des spéculations pendant plusieurs semaines, une rupture entre le couple.

Après l’annonce, les nouvelles rumeurs ont été détournées vers une troisième personne, désignant même l’actrice Sandra Echeverría comme la troisième en lice, donc Ochmann a clairement indiqué que ce n’était pas la raison de sa rupture avec Aislinn.

Je sens que les relations avec le temps changent, évoluent ».

En fait, à un moment donné, lors d’un entretien avec l’émission “Hoy”, le protagoniste de la telenovela “El Clon” a également expliqué que la décision de mettre fin était la leur, en raison d’une promesse qu’ils avaient faite lorsque leur relation a commencé.

Il y a tellement d’exemples de tant de mariages et de couples qui restent de la même manière et vivent malheureux toute leur vie. Nous nous sommes toujours promis que cela ne nous arriverait pas, que, au contraire, nous allions toujours mettre le bien-être commun en premier et nous l’avons fait et elle est heureuse et moi aussi, nous nous adorons et le bébé est aussi heureux. Nous pouvons donc vivre ensemble en famille sans aucun problème ».

