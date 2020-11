Aislinn Derbez révèle pourquoi elle n’a pas voulu se séparer de Mauricio Ochmann | Réforme

Plusieurs mois après leur séparation, l’actrice Aislinn derbez Elle a ouvert son cœur pour révéler certains détails qui ont été le déclencheur de la fin de son mariage et aussi la raison pour laquelle elle ne voulait pas se séparer de lui.

Selon les papiers de divorce Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann Ils se sont séparés au mois de décembre de l’année dernière et jusqu’à présent, aucun d’eux n’avait révélé la raison pour laquelle ils avaient pris cette décision.

L’actrice Aislinn Derbez a surtout parlé de son divorce avec l’animatrice et comédienne vénézuélienne Erika de La Vega.

Dans le podcast “In Self-Defense”, elle a avoué que tout ce qui s’était passé avec elle mariage c’était parce qu’il était devenu une personne très dominante avec sa famille.

Ce besoin de vouloir avoir la famille parfaite m’est arrivé parce que je ne l’avais pas, et de démontrer que je peux avoir la famille parfaite, le mari parfait, la fille parfaite, et que je ne pourrais pas avoir dans mon enfance. C’est aussi quelque chose que je me suis fixé comme objectif et la vie a soudainement pris un tournant auquel je ne m’attendais pas. “