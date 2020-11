Aislinn Derbez révèle ce qui a été le déclencheur de son divorce | Réforme

L’actrice Aislinn derbez Enfin, elle a raconté dans un podcast les problèmes auxquels elle a dû faire face lors de son mariage avec l’acteur Mauricio Ochmann, car jusqu’à présent, on ignorait complètement la raison de leur séparation.

Après la séparation d’Aislinn Derbez et Mauricio OchmannEn décembre de l’année dernière, l’actrice a peu parlé de son divorce avec la vénézuélienne Erika de La Vega.

C’est lors du podcast “In Self Defense”, où Aislinn Derbez a avoué que tout ce qui s’était passé avec son mariage était dû au fait qu’elle était devenue une personne très dominante avec sa famille, Mauricio Ochmann, et sa fille de deux ans, Kailani Ochmann Derbez .

J’ai traversé tellement de choses pas si bonnes et c’est pourquoi je voulais une vie parfaite. Je voulais avoir la famille parfaite, le mari parfait, la fille parfaite, la carrière parfaite et je ne me suis jamais rendu compte qu’en recherchant cette perfection, je détruisais en fait tout ce que j’avais autour de moi et c’était un coup très dur », dit-il. .