Eh bien, ils disent que celui qui porte du jaune est sûr de sa beauté, c’est arrivé avec Aislinn derbez Mannequin et actrice mexicaine de renom qui a captivé des millions de personnes par sa beauté, son talent et sa silhouette, elle a une fois de plus ébloui tout le monde en montrant son moment de détente tout en portant un maillot de bain deux pièces de cette couleur.

Fille de l’un des plus grands comédiens Eugenio Derbez qui est également producteur, réalisateur et acteur, elle a réussi à avancer sans le soutien de son père, bien sûr, la reconnaissance immédiate (en raison de leur intense ressemblance) est quelque chose de normal comme avec ses frères, sans Cependant, Aislinn Derbez a eu l’opportunité d’exceller dans le monde du mannequinat et plus tard d’agir.

Il est inévitable de voir la jolie Aislinn derbez et ne pense pas immédiatement à son père car sa génétique parle d’elle-même, cependant, elle a réussi à obtenir les meilleurs gènes et aussi une partie de la beauté de sa mère, grâce à ses caractéristiques uniques et à son physique spectaculaire, le protagoniste de la série de Netflix “La casa de las flores” a été invité à participer à plusieurs campagnes publicitaires et à être protagoniste ou courant dans divers films et séries animées.

Après tant de travail qu’elle a eu à l’époque où la photo du protagoniste de cette note a été partagée (le 4 août 2017) pour Aislinn il était déjà juste et nécessaire de faire une pause bien méritée, comme signé dans la description de sa publication .

Épuisé entre tant de promotion du film et des enregistrements, mais dans mon esprit de bonnes vacances parce que #Friday », écrit-il.

Sur l’image, elle apparaît allongée dans une sorte de chaise en plastique tandis que le véhicule nautique dans lequel elle se déplace avance rapidement pour être vue dans les vagues, elle est les yeux fermés portant une casquette grise et ce minuscule maillot de bain jaune , qui en dépit d’être assez “simple” montre assez bien ses courbes.

Elle a vraiment l’air totalement reposée dans la photographie, ce sont peut-être les moments où l’on apprécie d’avoir des projets dans notre vie qui nous remplissent, même si en revanche ses followers sont ravis de son contenu, qu’ils lui font savoir immédiatement.

Tu es une personne formidable et une femme noble “,” Regarde-la quel stress “,” Quel beau corps “,” Quel corps tu as avec tout le respect que je vous dois, belle Aislinn Derbez, passez-moi la recette ou le régime “, ont écrit quelques fans.

L’un des derniers projets auxquels elle a participé est la série précitée “La casa de las flores” sur la plateforme Netflix, comme une vraie femme entrepreneur. Aislinn derbez Elle a également été vue assez active avec “Morena Corazón” et la ligne de colliers qu’ils ont lancée ensemble, en plus des manteaux qu’elle a confectionnés en collaboration avec une autre entreprise renommée, il ne fait aucun doute que la belle actrice est active tout le temps et nous partagez en permanence sur vos réseaux sociaux.

Aujourd’hui, elle est mère célibataire, sa petite fille Kailani est la lumière dans ses yeux et même si tout ne s’est pas bien passé dans son mariage avec Mauricio Ochmann, elle est aujourd’hui extrêmement heureuse de la vie qu’elle mène en ce moment.

Aislinn derbez entretient une très bonne relation avec son père et ses frères qui bien qu’étant des enfants de mères différentes ont su rester ensemble et s’entendre avec les meilleurs, on pouvait aussi le voir dans le programme qu’ils ont lancé il y a quelques mois “En voyage avec les Derbez” où nous avons appris à connaître un peu leur vie et la coexistence entre tous et leurs partenaires respectifs à cette époque Mauricio Ochmann et Alessandra Rosaldo.

