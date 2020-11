Aislinn Derbez s’exhibe avec une jolie photo de Kailani et son autre bébé! | AP

La fille aînée d’Eugenio Derbez, Aislinn derbez, Il a été vu en compagnie de ses plus grands amours dans l’une de ses dernières publications sur son compte Instagram officiel, où il montre à ses abonnés le grand amour qu’il a pour les deux.

En plus d’être l’une des actrices les plus réussies du Mexique, Aislinn Derbez est la fière mère de Kailani, qui est le résultat de son mariage de près de quatre ans avec l’acteur Mauricio Ochmann, avec qui elle est actuellement séparée.

Cependant, la petite Kailani, qui aura trois ans, n’est pas le seul bébé de l’actrice Aislinn Derbez, comme elle l’a montré dans l’après-midi de ce mardi 24 novembre dernier sur son compte Instagram officiel avec une tendre photo en compagnie de son bébés.

La photo montre le côté de Kailani et son chien de race Chihuahua, qui fait partie de la vie de l’actrice depuis longtemps.

Mes bébés », a écrit Aislinn dans le post.

Comme prévu, en quelques jours à peine, la photographie a enregistré plus de 290 mille likes et des milliers de commentaires de ses followers qui aiment voir au maximum chacune de ses publications sur les réseaux sociaux.

Beau “,” Comme c’est beau “,” Je t’admire beaucoup. Femme forte “,” Les plus belles “,” belle je t’admire beaucoup, je t’aime.! “, Étaient quelques-uns des nombreux commentaires de ses admirateurs.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Derbez Elle partage des photos en compagnie de son adorable chiot, car depuis que sa fille unique n’était qu’un bébé d’un mois, elle a essayé de partager et de faire partie de la vie de l’autre.

Elle est actuellement mère célibataire et sa petite fille Kailani est complètement la lumière dans ses yeux et bien que tout ne se soit pas bien passé dans son mariage avec Mauricio Ochmann, elle est aujourd’hui très heureuse de la vie qu’elle mène en ce moment.

Heureusement, il entretient de très bonnes relations avec son père et ses frères qui, bien qu’étant les enfants de mères différentes, ont su rester ensemble et s’entendre avec les meilleurs, en fait on pouvait aussi le voir dans la série qu’ils ont lancée l’année dernière, “En voyage avec les Derbez “, où nous avons appris à connaître un peu leur vie ensemble et la coexistence entre tous et leurs partenaires respectifs à cette époque Mauricio Ochmann et Alessandra Rosaldo.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

D’un autre côté, Aislinn Elle a réussi à avancer sans le soutien de son père, cependant, la reconnaissance immédiate est normale comme avec ses frères, cependant Aislinn Derbez a eu l’occasion d’exceller dans le monde du mannequinat et plus tard dans le théâtre.

Elle a commencé sa carrière artistique en tant que mannequin à 15 ans et sa carrière a commencé quand elle est revenue vivre à Mexico en 2009, mais sa carrière est devenue pertinente en raison de ses premières apparitions dans des longs métrages tels que “Te presento a Laura” ( 2010) réalisé par Fernando Noriega et “El antado” (2010) par Jorge Fons.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’un des derniers projets auxquels elle a participé était la série “La casa de las flores” sur la plate-forme Netflix, et en tant qu’entrepreneur, Aislinn Derbez a également été très active avec “Morena Corazón” et la ligne de colliers qu’ils ont lancés ensemble, en plus des manteaux qu’il a confectionnés en collaboration avec une autre entreprise renommée.

Il ne fait aucun doute que la belle actrice est assez active tout le temps et la partage en permanence avec nous sur tous ses réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser: Aislinn Derbez révèle le pacte d’amour qu’elle a conclu avec Mauricio Ochmann