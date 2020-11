Aitana Derbez devient une jolie catrina et montre son offre | Instagram

La famille Derbez a décidé de se déguiser en catrinas pour fêter ça Journée Mu3rtos, la plus belle célébration au Mexique et à Aitana était vraiment belle en prenant tous les compliments et commentaires sur la publication faite par sa mère Alessandra Rosaldo.

Maintenant que leur fille a grandi, la famille Derbez a décidé de lancer cette coutume dans leur maison, alors Eugenio, Alessandra et Aitana ils sont devenus catrinas à cette date.

Il ne fait aucun doute que l’une des célébrations les plus belles et les plus profondément enracinées au Mexique est le jour des morts, c’est pourquoi la famille Derbez a décidé de vivre cette journée pour la première fois.

Dans un post sur Instagram et une vidéo partagée sur la plateforme YouTube, Alessandra Rosaldo a souhaité partager ce beau moment qu’ils ont vécu ensemble.

Aujourd’hui, Aitana et moi allons nous habiller en catrinas et nous allons mettre un autel pour honorer nos morts et nos ancêtres », a déclaré Alessandra Rosaldo.

Dans la vidéo, Rosaldo a avoué que dans son enfance, il n’avait jamais célébré cette date, bien qu’eux et ses sœurs savaient de quoi il s’agissait.

Aucun autel n’a été installé dans ma maison, le Mu3rtos Day n’a jamais été célébré comme tel », a révélé Rosaldo, mais il a ajouté qu’il s’était habillé et fêté Halloween.

Le chanteur a également souligné que ces célébrations sont pertinentes lorsque vous vivez en dehors de votre pays d’origine, tout comme elles le font.

En tant que Mexicaines et élevant notre fille loin de son pays, parce qu’elle est également mexicaine, il est important qu’elle connaisse ces traditions et que nous les célébrions », a déclaré Alessandra.

De plus, j’ajoute qu’à la suite des films “Coco” et “The Book of Life”, qui sont les favoris de sa fille, elle a d’autant plus de raison de célébrer cette journée spéciale.

Selon la chanteuse, maintenant que sa fille a six ans, cela semblait être le bon moment pour commencer cette tradition à la maison.

C’est la première fois que nous érigeons un autel des morts ici dans la maison… Bien qu’elle connaisse les images de ses grands-parents et de certains parents qui ne sont plus là, quelle meilleure opportunité que celle-ci pour les honorer », a déclaré Rosaldo.

Comme d’habitude, l’autel des morts Derbez Il a les éléments traditionnels: fleurs, bougies, photos, nourriture et boisson, pour que ceux qui sont déjà partis puissent revenir ce jour-là pour profiter en famille de ce qu’ils ont tant aimé de leur vivant.

Avec cette vidéo et la publication sur Instagram, Aitana Derbez a été la cible de compliments et d’une tendance sur YouTube grâce à la vidéo.

Et il est très courant qu’Aitana Derbez attire l’attention sur les réseaux sociaux pour ses photos tendres et ses magnifiques tenues de princesse Disney.

En outre, dans la vidéo de la belle-mère d’Aislinn, Vadhir et José Eduardo ont montré étape par étape comment s’est passée la transformation d’Aitana Derbez en une belle Catrina.

Le plus beau, c’est que la petite fille a été impressionnée par le travail de maquillage et fidèle à sa personnalité, elle n’a pas hésité à faire des grimaces pour la caméra et aussi pour son père Eugenio Derbez.

Aussi, Aitana Derbez a rendu hommage à tous ses proches qui ont perdu la vie, notamment sa grand-mère paternelle Silvia Derbez, à qui ils ont assuré à plusieurs reprises qu’elle était identique.

Comme prévu, les photos de la petite fille ressemblant à un tout Catrina Ils sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux, où les adeptes de la famille Derbez ont souligné à quel point Aitana était belle et surtout ils ont applaudi qu’Alessandra et Eugenio promeuvent ces traditions chez la petite fille.

Quels grands yeux d’Aitana »,« Elle est une vraie poupée »,« Précieuse qu’elle était »,« Une fierté qu’Aitana suit ses traditions »,« Si belle »,« Belle fille »,« Quel port a Aitana, elle est divine »,« Moi elle a adoré la façon dont ils expliquent la célébration à Aitana », sont certains des commentaires de la publication.

