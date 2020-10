La famille du quart-arrière des Houston Texans AJ McCarron est sur le point de s’agrandir très bientôt. Sur Instagram, McCarron et sa femme, Katherine Webb, ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant. Dans une vidéo Instagram, McCarron est vu en train de tirer un canon à confettis bleu, indiquant qu’ils ont un autre garçon.

«Et Dieu a dit… BAM! VOUS ÊTES UN GARÇON MAMAN », a déclaré l’ancienne reine du concours dans la légende sur Instagram. “PSA. Prières nécessaires pour ma santé mentale.” Le couple est parent de fils Tripp, 4 ans et Cash, 21 mois. Webb est une personnalité de la télévision qui était Miss Alabama en 2012 et est également apparue dans l’édition 2013 de Sports Illustrated Swimsuit Issue. Plus tôt cette année, Webb a déclaré qu’elle avait renoncé à la célébrité pour fonder une famille.

“J’ai tout abandonné pour épouser mon amour pour toujours et avoir mes garçons”, écrivait Webb sur Instagram à l’époque, “et je referais tout ça en un clin d’œil.” Quant à McCarron, il est dans la NFL depuis six ans après avoir organisé une carrière très mémorable en Alabama. En plus de remporter trois titres nationaux, McCarron a remporté le Maxwell Award, le Johnny Unitas Golden Arm Award et le Kellen Moore Award en 2013. Il a été repêché par les Bengals de Cincinnati au cinquième tour en 2014 et a été un QB de sauvegarde pour la majorité des sa carrière.

En dépit d’être un remplaçant, McCarron est un QB que beaucoup d’équipes aiment. L’année dernière, McCarron a signé un contrat d’un an avec les Texans en mars. “Je me sens négligé mais en même temps, cela n’a même pas d’importance”, a déclaré McCarron à Complex en 2014. “Pas même mon Quand je suis arrivé en Alabama pour la première fois, notre entraîneur de ligne offensive nous a dit: «À quoi bon se plaindre quand personne n’écoutera de toute façon? C’est comme ça que j’ai pris tout ça. Il n’y a aucune raison pour moi d’exprimer une opinion. Je vais tomber là où Dieu a prévu pour moi et j’en profiterai alors au maximum.

Au cours de sa carrière, McCarron a joué avec quatre équipes différentes, mais la plupart des fans le reconnaissent depuis son temps avec les Bengals. En 2015, McCarron a succédé à Andy Dalton après s’être blessé au pouce. Il a réussi à obtenir les Bengals en séries éliminatoires, mais l’équipe a perdu 18-16 contre les Steelers de Pittsburgh lors de la ronde des wild card.