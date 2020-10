L’épisode de lundi soir de Dancing With the Stars était plein de frayeurs et de cris, grâce à la soirée des méchants de la compétition. AJ McLean et Cheryl Burke ont exécuté une routine de tango d’inspiration psycho pendant l’épisode, avec le Backstreet Boy déguisé en mère de Norman Bates au début de leur danse. Mais, comme Burke l’a noté sur Twitter après la performance, il y a eu un petit dysfonctionnement de la garde-robe pendant leur routine que les fans ont peut-être manqué.

Sur Twitter, Burke a remercié les fans de l’avoir votée ainsi que McLean pour la prochaine étape de la compétition. Elle a également donné aux téléspectateurs un petit aperçu de leur performance. Le danseur professionnel a donné des accessoires à McLean pour réussir un tango international, car ce n’est pas une danse facile à maîtriser. Alors qu’elle continuait à écrire dans son fil Twitter, non seulement la chanteuse pensait probablement à son partenaire, qui avait été blessé lors de la répétition la veille, mais sa perruque s’est envolée au sommet de sa performance. “Il n’avait aucune idée jusqu’à ce qu’il essaye de retirer la perruque de Norman en dansant avec moi, son partenaire blessé”, a écrit Burke. “AJ a géré cela avec professionnalisme et je lui donne un 10!”

Merci d’avoir voté pour la semaine prochaine !! Je suis tellement fier d’AJ d’avoir réussi une bonne danse standard. @aj_mclean @DancingABC #TeamPrettyMessedUp #dwts 🔗: https://t.co/3QIAHy551a pic.twitter.com/mnLG9iz3e6 – Cheryl Burke (@CherylBurke) 28 octobre 2020

Comme Burke l’a mentionné, les deux étaient en effet concentrés sur leur routine, mais ils ne pouvaient s’empêcher de penser au fait que le danseur professionnel avait subi une blessure à la tête la veille de l’épisode de lundi soir. Au cours de leur répétition sur scène dimanche, Burke a perdu pied pendant qu’ils s’entraînaient, la faisant reculer et se cognant la tête sur le sol de la salle de bal. Dans un clip diffusé pendant l’émission, McLean a expliqué que l’accident s’était produit “si vite, j’ai juste entendu sa tête heurter le sol”. Il est immédiatement allé voir la danseuse pour voir si elle allait bien. Un médecin a ensuite été appelé sur les lieux et ils ont dit à Burke de prendre le reste de la journée. Bien sûr, comme les téléspectateurs le savent, Burke a pu persévérer malgré cette blessure et se produire aux côtés de McLean lors de l’émission de lundi soir.

Sur Twitter, la danseuse a informé les fans de sa blessure à la tête. “Une mise à jour sur ma blessure: mon adrénaline m’a fait passer la nuit dernière, je n’ai commencé à ressentir les répercussions de ma chute que lorsque je me suis réveillée ce matin”, a-t-elle expliqué. «Aujourd’hui, j’ai été assez endolori, mais il n’y a pas moyen de rester à l’écart pour moi!» Dans un tweet ultérieur, elle a ajouté: “Je vais continuer et livrer une danse magnifique et émouvante avec mon ami, ma famille et mon partenaire de danse, @aj_mclean. La semaine prochaine, la compétition repart pour une double élimination, et nous aurons besoin de vous plus que jamais! “