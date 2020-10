La semaine 4 de Dancing With the Stars s’est avérée être une soirée émouvante et excitante de la compétition. Non seulement la série présentait le bel hommage de Skai Jackson à son défunt ami, l’acteur Cameron Boyce, mais elle mettait également en vedette AJ McLean faisant un voyage dans la mémoire des Backstreet Boys alors qu’il exécutait une routine qui était littéralement «Plus grande que la vie». Il n’a pas seulement joué sur la piste, mais il a également pu jouer aux côtés du reste des Backstreet Boys, qui sont apparus virtuellement dans le programme. Bien sûr, sa routine a amené de nombreux fans des Backstreet Boys à se rendre sur Twitter pour partager leur enthousiasme face à l’hommage du chanteur au célèbre groupe de garçons.

McLean est l’une des nombreuses célébrités en compétition pour le trophée Mirrorball lors de la saison 29 de DWTS. Le chanteur, qui se produit aux côtés de la pro Cheryl Burke, a cloué ses routines tout au long de la compétition. Le soir de Disney, McLean et Burke ont exécuté un Quickstep inspiré par Aladdin. Leur performance leur a valu une note de 21 sur 30. Au cours de la semaine 4 de la compétition, il a interprété un Cha Cha sur “Larger Than Life” des Backstreet Boys, l’un des tubes les plus classiques du groupe. Leur dernière performance leur a valu un 24 sur 30.

Naturellement, la routine “Larger Than Life” de McLean et Burke a définitivement fait vibrer tout le monde pendant que le couple dansait. Faites défiler vers le bas pour voir exactement ce que les fans de Backstreet Boys disent à propos de la performance à couper le souffle.

J’ai adoré

Voici comment vous savez que vous dépassez la génération actuelle: quand vous pouvez encore chanter mot pour mot «Larger than Life» avec les Backstreet Boys. Merci pour ce retour en arrière les garçons .. beau travail AJ! @DancingABC #dwts – Lady Nevamynd (@LadyJHoule) 6 octobre 2020

