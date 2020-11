Au fur et à mesure que la saison avance, les concurrents de Dancing With the Stars se rapprochent de plus en plus du trophée Mirror Ball. À la fin de l’épisode de lundi, une paire a vu ses espoirs prendre fin alors que le champ se réduisait à seulement six couples.

Une semaine à l’écart d’une éventuelle double élimination qui s’est avérée être un couple rejeté et un autre devant s’éloigner du spectacle pour des raisons médicales, lundi a vu AJ McLean et Cheryl Burke rejoindre Johnny Weir et Britt Stewart dans les deux derniers du classement vote des fans. Grâce aux juges, à savoir Carrie Ann Inaba qui a brisé l’égalité, Weir et Stewart ont été sauvés de l’élimination, laissant McLean et Burke comme ceux qui rentrent chez eux. Cela vient après que les deux ont enregistré le score le plus bas de la soirée, un 23 pour leurs valses viennoises à “Somebody to Love” de Queen.

Alors que McLean et Burke font leurs bagages, la compétition ne fait que s’intensifier avec seulement six couples restants, qui ont tous une chance légitime d’être le dernier couple debout. Le membre des Backstreet Boys n’étant plus en compétition, les téléspectateurs ont rapidement exprimé leur déception face à la décision de renvoyer McLean à la maison. Voici quelques-unes des réactions les plus notables qui ont afflué immédiatement après la prise de décision.

Lorsque McLean a été annoncé comme l’une des célébrités à rejoindre la série, de nombreux fans de The Backstreet Boys ont rapidement exprimé leur enthousiasme, dont beaucoup se sont uniquement accordés pour le regarder et Burke rivaliser. Il n’est pas surprenant qu’avec son départ, ses fans se retirent de la série.

@aj_mclean Je t’aime mon frère! J’ai tellement aimé te regarder! Je ne suis jamais entré dans la danse avec les stars mais quand j’ai appris que tu allais jouer, j’ai dû regarder! Je suis tellement triste que tu sois parti mais tu t’es bien débrouillée et j’ai hâte de te voir à l’avenir! – Anthony Pyle (@iGODS_ODIN) 10 novembre 2020

Les fans des Backstreet Boys étaient partout sur les réseaux sociaux après la décision de renvoyer McLean à la maison. Inaba a été celui qui a brisé l’égalité en faveur de Weir avec Len Goodman votant également pour garder l’ancien patineur artistique. Derek Hough était le seul à vouloir garder McLean.

@DancingABC Comment? @aj_mclean est un si bon danseur! 😭😭😭 Dois-je même continuer à regarder? – Khadija Allen (@khadalle) 10 novembre 2020

Pour McLean, il est entré dans la compétition avec une base de fans sérieux grâce à l’uber-succès des Backstreet Boys à la fin des années 90 et au début des années 2000. Le groupe a continué à créer de la nouvelle musique, sortant récemment son neuvième album studio en 2019.

#DWTS Mais pouvons-nous tous reconnaître l’ironie selon laquelle @aj_mclean est rentré à la maison le soir des icônes? Pas d’accord. Inacceptable. – @PrimetimeTVLover (@ PrimetimeTVLov1) 10 novembre 2020

Comme l’ont montré les visages des juges, les deux derniers de l’épisode de lundi ont été une surprise totale, bien que lorsqu’il ne s’agit que de sept paires de danses, il y aura toujours des coupures difficiles. Weir et McLean ont réalisé des performances vraiment impressionnantes cette saison, donc c’était vraiment un choc de les voir tous les deux risquer de rentrer chez eux.

@DancingABC m’a fait SHOOKETH ce soir. Il n’y avait aucun moyen que @JohnnyGWeir ou @aj_mclean aurait dû être dans les deux derniers. Rien n’a plus de sens. pic.twitter.com/9v0F2QUt3E – Courtney Hopkins (@courthopp) 10 novembre 2020

Avec une telle surprise, certains fans ont sorti une référence à l’élection présidentielle. Avec Donald Trump appelant à un recomptage dans plusieurs États, les téléspectateurs contrariés conseillent à ABC de faire de même.

Je demande un recomptage pour @aj_mclean et @CherylBurke …… #toosoon? Je veux dire honnêtement comment est-ce arrivé !!! #TeamPrettyMessedUp – Erica Marie (@ emc_1221) 10 novembre 2020

De nombreux téléspectateurs ont estimé que lundi serait le soir où un autre chanteur populaire allait être éliminé. Sur les concurrents restants, Nelly et Daniella Karagach ont été parmi les buteurs les plus bas, en fait seulement un 24 au dernier tour tandis que deux autres paires ont enregistré un score parfait.

COMMENT TF A-T-ON @aj_mclean BOOTED AVANT NELLY?! CE QUI MÊME … AJ A ÉTÉ VOLÉ! #TeamPrettyMessedUp #DWTS – C’est #MissingYOI Hours #BornToShipViktuuri (@UOTrackFangirl) 10 novembre 2020

Dancing With the Stars continuera de réduire le terrain de jeu lundi prochain. La saison 29, qui a débuté en septembre, devrait se terminer à la fin du mois de novembre.

@aj_mclean vous étiez absolument incroyable! Nous sommes tellement fiers de vous. Vous avez gagné dans nos livres! ❤️ # BSBArmy – Maria (@ maria_nicole97) 10 novembre 2020

