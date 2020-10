Dancing With the Stars s’avère être un processus de transformation physique pour AJ McLean, qui a déclaré à Us Weekly lundi que depuis qu’il s’est entraîné avec Cheryl Burke pour la saison 29 du concours de danse ABC, il a «perdu probablement sept ou huit livres», ce qui fonctionne à «presque une livre par semaine».

Burke a ajouté à la publication: “Je n’arrête pas de lui dire qu’il a besoin de manger”, ce à quoi le membre des Backstreet Boys a répondu: “Je mange, mais c’est presque comme si je jeûnais.” McLean a expliqué qu’il prenait son petit-déjeuner et “un peu du déjeuner “pendant la séance d’entraînement de la journée avant un autre repas le soir, mais le poids continue de baisser en raison des exigences physiques pures de la danse.” Je ne pense pas que les gens comprennent combien de calories [you burn]», Expliqua Burke.« Ce n’est pas seulement toi qui cours [while training], vous finissez donc par brûler beaucoup plus de calories que si vous couriez simplement sur un tapis roulant ou à la salle de sport. “

Cela, ajouté aux changements qu’il a apportés à son régime alimentaire et à sa routine d’exercice au milieu de la pandémie, a conduit le garçon bagarreur à perdre «près de 20 livres» depuis mars. McLean avait précédemment révélé sur Instagram avant son annonce en tant que membre de la distribution DWTS qu’il s’était converti à un mode de vie “très strict” sans céréales, sans gluten, sans sucre et sobre au cours des neuf derniers mois, ce qui a aidé lui entrer dans la “meilleure forme de [his] la vie »ainsi que de contribuer à le rendre« heureux – physiquement, mentalement et émotionnellement ».

Tout le travail acharné porte ses fruits, le musicien montrant des photos avant et après sur Instagram le 8 septembre pour célébrer le changement de son corps et de son état d’esprit. “La transformation est méconnaissable et je ne pourrais pas être plus heureux”, écrivait-il à l’époque. “J’ai encore du chemin à faire mais maintenant que je danse comme je ne l’ai jamais fait avant que ça arrive.”

Le régime d’entraînement de McLean et Burke porte également ses fruits sur la piste de danse, l’équipe remportant un 21/30 pour leur cha-cha sur la chanson des Backstreet Boys, “Larger Than Life”, qui présentait une apparition virtuelle spéciale de McLean’s camarades de groupe pendant le spectacle de lundi. La semaine prochaine, alors que les danseurs voyagent dans le temps pour la nuit des années 80, le duo interprétera une valse sur «Open Arms» de Journey. Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.