T

Le frère de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, le candidat AJ Pritchard a admis que le danseur avait été une «combustion lente» de la série jusqu’à présent, ajoutant qu’il espère que la star «sortira de sa coquille» bientôt.

La star de Love Island, Curtis Pritchard, a déclaré que son frère, devenu célèbre en tant que professionnel de Strictly Come Dancing en 2016, n’avait pas encore eu l’occasion de montrer sa «grande personnalité» dans la série – qui se déroule à Gwrych Castle, au nord Pays de Galles, pour la première fois en raison de la pandémie.

(

AJ Pritchard

/ PA)

Pritchard, 24 ans, qui est également danseur et est apparu dans la série irlandaise de Dancing With The Stars, a déclaré: «AJ a été un peu lent jusqu’à présent. Il a une grande personnalité et j’ai hâte que les gens le connaissent. Il n’a pas encore eu beaucoup de temps d’antenne.

À propos des essais de Bushtucker, il a ajouté: «Je veux le voir en faire autant que possible. Je veux vraiment le voir souffrir et j’ai voté sans relâche.

«Il m’a dit avant d’entrer qu’il détesterait relever un défi avec des rats ou pour des gens dans de petits espaces. Quand j’étais sur Love Island, il a pu me voir à la télévision tous les soirs. Maintenant, les rôles ont changé.»

Il a déclaré que son frère aurait le plus de difficultés avec le temps humide et venteux prévu au Pays de Galles tout au long du spectacle.

«Je pense que le froid sera le plus gros problème pour lui. Il n’a jamais été grand dans la nourriture donc je pense qu’il sera bien avec la faim. Je pense que le froid sera le problème – une fois que vous aurez vraiment froid, il est si difficile de se réchauffer et c’est horrible.

I’m A Celebrity: Bushtucker Trials – en images

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, pourrait gagner la série, le danseur a déclaré: «Je pense qu’il est trop tôt pour le dire. Les gens ont encore de l’énergie – donnez-lui quelques jours de plus et vous commencerez à voir à quoi ressemblent vraiment les gens, de quoi ils sont faits.

La famille de Giovanna Fletcher a également exprimé son inquiétude concernant le podcasteur et le manque de temps d’antenne de l’auteur.

La star de McFly, Tom Fletcher, le mari de l’écrivain, a déclaré sur son instagram: «J’ai l’impression que nous devons voter pour qu’elle fasse quelque chose. J’aimerais la voir faire un essai, alors je vais voter. Permet de lui faire manger des insectes ou quelque chose comme ça.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! continue sur ITV