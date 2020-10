Il reste quelques heures avant la fin du Prime Day 2020, mais il reste encore de nombreuses offres disponibles pour en profiter. Si vous cherchez à augmenter votre stockage de bureau, le disque dur de bureau de 12 To de Western Digital est en vente pour seulement 175 $ chez Amazon, Best Buy, B&H Photo et Newegg. Normalement, ce produit vous coûtera 250 $ ou plus, donc si vous avez besoin d’une excuse pour ajouter beaucoup plus d’espace à votre ordinateur, ce n’est pas une mauvaise option. Le produit est pré-formaté avec une utilisation NTFS avec les ordinateurs Windows, mais vous pouvez le reformater si vous êtes un utilisateur de macOS à la recherche d’une option de lecteur Time Machine.

Le disque dur de bureau de 12 To Elements de Western Digital se connecte via USB mais nécessite toujours un câble d’alimentation pour fonctionner (inclus avec l’achat) et offre des transferts de stockage de bureau rapides avec des débits allant jusqu’à 5 Go par seconde en mode USB 3.0 ou 480 Mo par seconde en mode USB 2.0. (Notez que la version de Best Buy porte la marque «easystore», tandis que les autres sont «WD Elements». Cependant, ce sont les mêmes lecteurs à l’intérieur.)

Mais la meilleure partie de ce disque dur est qu’il utilise les mêmes disques que le Western Digital Red NAS. Donc, si vous décidez que vous voulez un disque dur interne au lieu d’un disque dur externe, vous pouvez retirer le lecteur SATA interne et l’installer sur votre bureau.

Si vous recherchez des éléments supplémentaires pour mettre à niveau la configuration de votre PC, comme un nouveau clavier ou une nouvelle souris, nous avons sélectionné toutes les meilleures offres Prime Day qui vous aideront à pimenter la configuration de votre PC.