Al Riles, un ancien récepteur large des Louisiana Ragin ‘Cajuns, est décédé samedi soir à Fort Worth, au Texas, a déclaré sa mère au Daily Advertiser lundi soir. Il avait 27 ans. La mère de Riles, Deidre Riles, a déclaré au journal qu’il avait été tué par balle et avait créé une page GoFundMe.

Malheureusement, nous avons tous été frappés par la nouvelle déchirante que cette belle âme n’est plus avec nous », a écrit Diedre Riles sur la page GoFundMe.« Il a eu un impact sur chaque vie qu’il a touchée. Avait un sourire qui pouvait éclairer une pièce. Un rire qui remplirait l’air de chaleur. Nous avons perdu un ami, un frère, une fille a perdu son père et une mère a perdu son fils. Une vie trop tôt! “

Le programme de football Ragin ‘Cajuns a été attristé d’apprendre la perte de l’ancien étudiant-athlète Al Riles (2012-16) le week-end dernier. Al a obtenu son diplôme de premier cycle avant sa saison senior en 2016. Ses coéquipiers, amis et famille sont dans nos pensées pendant cette période. pic.twitter.com/2leG4eXsKr – Louisiana Ragin ‘Cajuns® Football (@RaginCajunsFB) 10 novembre 2020

Riles a été l’un des meilleurs joueurs des Ragin ‘Cajuns puisqu’il a capté 60 passes pour 729 verges et deux touchés. Il a capté au moins une passe en 29 matchs consécutifs dans sa carrière, qui a débuté en 2014. Au cours de sa saison senior, Riles a été nommé à l’équipe de la conférence All-Sun Belt. Il a ensuite signé avec les Colts d’Indianapolis en tant qu’agent libre non repêché en 2017. Il a été renoncé par l’équipe un mois plus tard avant de jouer pour eux, puis a signé avec les Tiger-Cats de Hamilton de la LCF en 2018.

Lorsque Riles a commencé sa carrière en Louisiane, il a joué sur la défense. Il a commencé cinq matchs en 2013 et a joué demi défensif et secondeur. Ce n’est qu’en 2014, quand il est passé à l’attaque et a commencé 12 des 13 matchs de l’équipe au receveur large. Il a terminé la saison 2014 avec 34 réceptions pour 354 verges. En 2015, Riles a capté 46 passes pour 477 verges et quatre touchés.

«À l’époque, (le secondeur) Otha (Peters) était probablement le représentant de la défense tandis qu’Al Riles était probablement le représentant de l’infraction, donc si quelque chose devait être dit, quelque chose devait être fait, s’il y avait un problème dans le l’équipe, que ce soit un mauvais match ou une question d’éthique de travail, ces deux gars seraient ceux qui s’adresseraient au reste de l’équipe, de manière positive, en disant: “ Hé les gars, ce n’est pas bon assez, nous devons l’intensifier », a déclaré l’ancien entraîneur des receveurs Cajuns et coordinateur offensif Jorge Munoz.