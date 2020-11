Le météorologue du Today Show, Al Roker, a partagé une nouvelle photo avec son fils Nicholas dimanche, quelques jours seulement après son retour à la maison après son opération réussie contre le cancer de la prostate. La personnalité bien-aimée de NBC a annoncé qu’il prendrait un congé temporaire de Today après avoir révélé son diagnostic de cancer le 6 novembre. Six jours plus tard, Roker a révélé qu’il était de retour à la maison pour se reposer.

Roker, 66 ans, et Nicholas, 18 ans, se sont fait couper les cheveux dimanche et étaient tout sourire sur la photo que Roker a partagée avec les fans sur Instagram. “Les deux hommes Roker fraîchement coupés de cheveux pour se préparer à commencer la semaine”, a écrit Roker, ajoutant le hashtag hilarant “rasage et coupe de cheveux, deux morceaux”. Les adeptes de Roker ont adoré voir la mise à jour sur la santé de leur météorologue préféré. “Vous cherchez de bons gars”, a écrit un fan. “Al j’espère que vous vous sentez aussi bien que vous en avez l’air”, a écrit un autre.

Au cours de l’épisode Today du 6 novembre, Roker a déclaré aux fans qu’il avait récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate et qu’il souhaitait sensibiliser le public à la maladie. Un homme noir sur 7 et un homme sur 9 dans l’ensemble auront un diagnostic similaire au cours de leur vie, a noté Roker. “Heureusement, son cancer semble quelque peu limité ou confiné à la prostate, mais parce qu’il est plus agressif, nous avons voulu le traiter, et après discussion sur toutes les différentes options – chirurgie, radiothérapie, thérapie focale – nous avons décidé de retirer la prostate”, Roker a expliqué.

Presque une semaine plus tard, Roker a déclaré qu’il était de retour à la maison et se remettait de l’opération. “Un grand merci à tous à la [Josie Robertson Surgery Center] et appréciez toutes les pensées et tous les souhaits de nos téléspectateurs et les merveilleux forfaits de soins de mes collègues. A bientôt “, a écrit Roker. Il a inclus une photo avec sa femme, la journaliste d’ABC News Deborah Roberts, à l’extérieur de leur domicile et une autre photo avec Nicholas. Le couple est également les parents de sa fille Leila. Roker est également père de fille Courtney de son premier mariage.

Après que Roker ait partagé son diagnostic, ses collègues lui ont montré leur soutien avec des messages réconfortants sur les réseaux sociaux. “Envoi de chaque once d’amour que j’ai à mon ami, mon mentor et un homme qui incarne la loyauté. M. Roker, nous vous aimons”, a écrit Tamron Hall, qui a travaillé avec Roker à Today, sur Instagram. “Nous savons que vous allez vaincre ce cancer de la prostate et être de retour en un rien de temps. Tout notre amour et nos prières”, a écrit Savannah Guthrie, présentatrice de Today Show. “Et merci de partager votre voyage afin que les autres puissent aussi être aidés. Tant de respect.”