Deux grands matchs de football de la SEC ne seront pas joués samedi. Mardi après-midi, la SEC a annoncé que Alabama contre LSU et Texas A&M contre Tennessee avaient été retardés en raison des tests COVID-19 positifs. LSU et Texas A&M sont les écoles qui traitent les cas de coronavirus, ce qui a conduit des personnes des deux programmes à être en quarantaine.

“Bien qu’il soit malheureux d’avoir plusieurs reports la même semaine, nous avons commencé la saison en sachant que des interruptions du programme étaient possibles et nous sommes restés concentrés tout au long de la saison sur la santé de tout le monde autour de nos programmes”, a déclaré le commissaire de la SEC, Greg Sankey. dans un rapport. “Nous devons rester vigilants, au sein de nos programmes et dans nos communautés, pour empêcher la propagation du virus et pour gérer les activités qui contribuent à ces interruptions.”

Les nouvelles dates des deux matchs restent à déterminer. La conférence a déclaré que Alabama vs LSU “devra être évalué” puisque LSU a un match prévu pour le 12 décembre. Le championnat de la SEC devrait être joué le 19 décembre, mais les 14 directeurs sportifs de la SEC ont accepté d’utiliser ce jour-là. comme date de maquillage pour les moments qui ne jouent pas dans le jeu du titre. À partir de maintenant, le match de championnat SEC serait Alabama contre Floride.

LSU a été contraint de reporter parce qu’il n’atteindra pas le seuil de 53 joueurs boursiers. “Sur la base du nombre d’étudiants-athlètes indisponibles en raison de tests positifs, de la recherche des contacts et de blessures non COVID, nous n’aurons pas le nombre minimum de boursiers nécessaires pour jouer samedi”, a déclaré le directeur des sports de LSU, Scott Woodward, dans un déclaration. “Nous sommes déçus qu’il n’y aura pas de football au Tiger Stadium ce week-end, mais nous donnerons toujours la priorité à la santé et au bien-être de nos étudiants-athlètes.

Texas A&M a déclaré avoir trois cas positifs actifs qui ont conduit d’autres joueurs, entraîneurs et membres du personnel à être en quarantaine en raison des directives de recherche des contacts. “Je ne mettrais jamais en péril leur bien-être et nous continuerons à suivre tous les protocoles.” La composition de notre équipe de football est tombée en dessous du seuil de la SEC afin de concourir cette semaine en raison de deux joueurs testés positifs au COVID, la recherche des contacts associée au road trip, pour accompagner les joueurs qui se sont retirés et qui sont blessés “, a déclaré l’entraîneur du Texas A&M Jimbo Fisher.” Nous avons hâte de revenir car notre équipe s’est entraînée et a bien joué. “