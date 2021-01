Alana “Honey Boo Boo” Thompson et sa famille ont traversé une année difficile et elle n’acceptera aucune critique. Dans un récent post Instagram, la jeune fille de 15 ans a rapidement répondu à un troll qui a critiqué les compétences parentales de sa mère, Mama June Shannon, et de sa sœur, Lauryn “Pumpkin” Shannon. Lauryn et son mari, Joshua Efird, se sont occupés d’Alana pendant que Shannon luttait contre la toxicomanie.

Jeudi, Alana a partagé des photos d’elle-même portant de faux longs cils et des ongles en acrylique. Bien qu’Alana ait l’air de s’amuser, un troll s’est déchaîné, écrivant en majuscules qu’elle n’avait pas “besoin de cils et d’ongles à votre âge … où est la parentalité ??? Soyez une petite fille s’il vous plaît.” Cela a conduit à un débat parmi ses abonnés Instagram sur la question de savoir si Alana devrait ou non être critiquée pour s’être amusée à 15 ans. Plus de 100 de ses abonnés ont commenté le fil.

Alana a sauté dans le débat elle-même. Au début, elle a plaisanté en disant que les gens parlaient d’elle comme si elle n’avait que 8 ans. Cependant, elle a ensuite partagé une réponse plus longue pour défendre sa mère et sa sœur. “Ion à [sic] Je me soucie beaucoup de ce que vous devez dire sur moi », écrit-elle.« Mais une chose que vous n’êtes pas finna [sic] fais-le parler de ma maman et de ma sœur. Ma mère est maintenant sobre depuis presque un an et je ne pourrais pas être plus fière d’elle et oui, je suis élevée par ma sœur mais bon je pense qu’elle y fait un sacré bon travail! “

Alana et sa famille sont devenues célèbres d’abord sur Toddlers & Tiaras, puis sur leur propre série, Here Comes Honey Boo Boo. L’émission a été annulée en 2014 après qu’il a été révélé que Shannon sortait avec un homme qui avait été reconnu coupable d’avoir agressé sa fille aînée. En 2017, la famille a fait un retour avec la série télévisée WE Mama June: From Not to Hot, qui a commencé par raconter la transformation de la perte de poids de Shannon. Cependant, après que Shannon et son petit ami, Geno Doak aient été arrêtés pour possession de drogue en mars 2019, l’émission a été renommée Mama June: Family Crisis pour sa quatrième saison. Une cinquième saison sera diffusée en mars.

Family Crisis a suivi la lutte de Shannon contre la toxicomanie et a été diffusé entre mars et juin 2020. Dans la finale, Shannon et Doak ont ​​accepté de participer à un programme de réadaptation d’un mois au centre de traitement Banyan à Stuart, en Floride, note InTouch Weekly. En décembre, Shannon a célébré 11 mois d’abstinence. «Je suis fière du chemin parcouru dans ma sobriété», a écrit Shannon sur Instagram le 27 décembre. «Je ne peux pas croire que ça fait 11 mois que le temps passe vraiment vite, je suis si fière de moi surtout quand beaucoup des personnes que nous connaissons au cours de cette pandémie ont rechuté et nous n’avons AUCUNE RECHUTE CE QUI NE SOIT PAS UNE OPTION. “