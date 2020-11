Alana “Honey Boo Boo” Thompson a récemment publié une photo incroyablement “jolie” sur Instagram. Dans le claquement, Thompson n’a montré que de la confiance en posant pour la caméra. Son message est venu quelques semaines après que la star de télé-réalité a annoncé qu’elle prévoyait de poursuivre son propre voyage de perte de poids.

Thompson, que l’on pouvait voir clignoter un signe de paix, a enfilé une chemise Nike et un pantalon noir pour la photo. Elle a également ajouté une icône qui disait, en lettres roses flashy, «Jolie» sur le bouton-pression. Dans sa légende, Thompson a noté qu’elle ne s’inquiétait pour aucun des haineux, car elle se concentrait simplement sur elle-même et son propre bien-être pour le moment. Elle a écrit: “Vous détestez mais je suis en train de sauter quand même.”

À la fin du mois d’octobre, Thompson s’est rendue sur Instagram pour partager qu’elle prévoyait de se lancer dans un voyage de perte de poids, en suivant les traces de plusieurs membres de sa famille. Le 28 octobre, elle a posté un selfie dans lequel elle revêt un look beaucoup plus mature (grâce à du mascara et à un anneau dans le nez) que ce à quoi les fans sont habitués. Elle a sous-titré la photo avec “idk je m’épouse [diamond ring emoji]”Selon InTouch Weekly, Thompson a été plutôt directe quand il a été question par les fans de ses objectifs de perte de poids. L’un de ses followers a demandé si elle avait des objectifs de fitness pour le moment, ce à quoi la jeune fille de 15 ans a répondu,” Oui m’dame.”

La mère de Thompson, June «Mama June» Shannon, a fait un voyage de perte de poids très médiatisé sur Mama June: From Not to Hot en 2017. Dans la série, Shannon a subi une opération de la manche gastrique et a ensuite perdu un total de 300 livres. Elle a ensuite suivi une série de procédures, y compris une chirurgie d’augmentation mammaire et une chirurgie d’ablation de la peau, au cours de la série. Une des filles de Shannon, Jessica “Chubbs” Shannon a également suivi la voie médicale pour perdre du poids. En mars 2020, elle a subi une intervention au cours de laquelle ils ont inséré un ballon orbera dans son estomac pour aider à perdre du poids. Elle a également subi une liposuccion et une abdominoplastie. Suite à ces procédures, Jessica est passée de 230 livres à 185 livres.