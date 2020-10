Alana “Honey Boo Boo” Thompson partage ses plans de perte de poids avec ses fans. Au fil des ans, depuis qu’elle est devenue une énorme star de télé-réalité avec le reste de sa famille, elle et sa mère «Mama» June Shannon ont lutté avec leur poids. Maintenant, Thompson fait quelque chose à ce sujet.

Dans un selfie Instagram qu’elle a partagé avec ses 806 000 fans, elle a publié une photo et l’a sous-titrée: «Idk, je m’épouse [diamond ring emoji]. “Selon InTouch, une de ses adeptes lui a demandé si elle travaillait pour atteindre des objectifs de remise en forme, et Thompson a répondu:” Oui madame. “D’autres ont répondu avec des pensées encourageantes, écrivant:” Je suis belle chérie, crois toujours en toi . “Quelqu’un d’autre a dit:” Grandir pour devenir une si belle fille girly. “Sur la photo, la jeune fille de 15 ans a un look beaucoup plus mature avec des cheveux raides, un anneau dans le nez et du mascara, donnant à ses fans un look très différent. regarder que ce à quoi ils sont habitués.

La mère de Thompson a récemment fait un voyage de perte de poids elle-même. En enregistrant son processus à la télévision pour que tout le monde puisse le voir, les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque Shannon a montré son nouveau look. Dans le spin-off de TLC Mama June: From Not to Hot, les fans ont pu voir son processus de perte de poids dramatique dans chaque épisode. En 2016, Shannon pesait 460 livres et a pris la décision de subir une chirurgie de la manche gastrique, en supposant que ce serait le moyen le meilleur et le plus rapide de perdre du poids.

Alors qu’elle semblait assidue à suivre un régime juste après, au début de la pandémie de coronavirus, Shannon a été vue faire des courses en train de charger son panier avec des aliments pas si diététiques. Bien que l’on ne sache pas si elle fait toujours de meilleurs choix alimentaires, elle fait de l’exercice et a souvent été vue au gymnase. Ces dernières années, Shannon et ses enfants ont eu une relation plutôt difficile après que la mère de quatre enfants ait choisi son petit ami Geno Doak plutôt que sa famille.

Ses filles ont publiquement commencé leur consternation pour Doak, affirmant qu’il n’avait pas une bonne influence sur leur mère. Cependant, leur appel à l’aide de leur mère n’a pas suffi à la faire partir. Après avoir lutté contre la drogue, Shannon et son homme se sont engagés en cure de désintoxication et sont devenus sobres, ce qui a contribué à sa relation avec ses enfants.