Nous pouvons en venir à penser que les célébrités les plus célèbres du monde mènent une vie totalement remplie, sans problèmes ni insécurités qui les font se sentir vulnérables et même déprimées, cependant, la réalité est que ce n’est pas comme ça, même Kendall Jenner elle-même a montré vulnérable.

Et, parfois, il ne suffit pas d’être l’un des mannequins les mieux payés au monde, pus, Kendall a été sincère à plusieurs reprises devant les caméras, affirmant qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec son corps à de nombreuses reprises, et Bien sûr, ce n’est pas parce qu’elle est un super mannequin qu’elle ne se sent pas insécurités par rapport à son corps comme toute autre personne.

Nous savons bien qu’il y a eu d’innombrables occasions où une personne célèbre de n’importe quelle partie du monde s’exprime ouvertement en mentionnant qu’elle a des problèmes avec son santé mentale, qu’il s’agisse de troubles légers ou de comportements légers, qui peuvent être traités pour éviter des problèmes plus importants.

Aussi, nous savons parfaitement qu’être une personnalité publique n’est pas du tout une tâche simple, car être sous “la loupe” tout le temps, la vie peut devenir un peu compliquée, même avec toute la renommée et les succès impliqués, de plus, en ces temps où les internautes ne font que critiquer tout mouvement que font les célébrités, il y a même ceux qui les attaquent sans motif, faisant des commentaires totalement offensants.

Ceci et plus encore, c’est ce qui fait que même les personnes les plus célèbres ont des problèmes de santé mentale, car en plus d’être toujours sous les yeux du public, elles doivent faire face aux «haters» qui ne sont conscients que de leurs mouvements pour les attaquer publiquement et désapprouver toutes leurs décisions.

De même, nombreux sont ceux qui ont malheureusement perdu la bataille face à ces graves problèmes tels que l’anxiété et la dépression, deux maladies mentales diagnostiquées par des professionnels de la santé, puisque divers artistes d’envergure internationale ont décidé de se suicider, faute de pouvoir faire face à la situation.

Même si cela peut sembler invraisemblable, même la belle mannequin et créatrice de contenu ne se sentait pas sûre de son physique, elle l’a clairement fait savoir en s’exprimant ouvertement en avouant qu’elle avait souffert de tr @ troubles mentaux, et même, à son époque, il pensait même mettre fin à ses jours.

C’est pour cette raison que la mondaine, chaque fois qu’elle en a l’occasion, lance un appel attentif à ses millions d’adeptes, comme elle l’a fait il y a quelques minutes à partir de ses histoires sur son compte Instagram officiel, où elle a placé une image à laquelle elle s’est consacrée. demandez à deux de vos abonnés de faire une tâche simple mais importante.

“Les chiffres de Su1cid10 ont augmenté de 200% depuis le dernier examen. Deux amis pourraient-ils prendre une capture d’écran et publier à nouveau? Nous essayons de montrer que quelqu’un écoute toujours”, est ce que dit l’image, qui , a d’abord été partagée par la matriarche du “Klan”, Kriss Jenner, à partir de son profil dans la même application.

Mais pourquoi ses fans s’inquiètent-ils? Il s’avère qu’il y a quelques années, le mannequin a souffert de fortes crises d’angoisse, même celles-ci l’ont amenée à souffrir de dépression à plusieurs reprises, c’est-à-dire expliquer ce que l’on ressent. Une crise de panique ou d’anxiété est difficile et difficile à comprendre sauf si vous en avez eu une.

C’est pourquoi il y a beaucoup d’ignorance et de stigmatisation liées à ces affectations, et le travail que de nombreuses célébrités font pour les aider à les normaliser est incommensurable, alors Kendall Jenner veut aider ceux qui ont des affectations dans leur santé mentale et l’a fait en parlant des épisodes de anxiété dont vous avez souffert jusqu’à il y a quelques mois.

C’est pourquoi il a voulu rejoindre la “Mental Health Coalition”, pour briser les stigmates liés à cette maladie qui la font ne pas en parler dans de nombreux endroits, de cette façon il l’a mentionné: “Quand ils me l’ont proposé c’était parfait car Je souffre seul, vous savez, de problèmes de santé mentale. J’étais donc très enthousiaste et prêt à m’impliquer, honnêtement, ce que j’espère réaliser, c’est que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls.