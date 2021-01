H

Les chefs de la santé de l’arrondissement londonien avec certains des taux d’infection Covid-19 les plus élevés du pays ont averti aujourd’hui qu’ils étaient confrontés à un problème «important» de personnes refusant le vaccin.

Newham a le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus à Londres avec 1406,3 pour 100000 personnes. Il a vu 442 décès liés aux coronavirus enregistrés jusqu’au 1er janvier et près de 5000 nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière.

Mais Jason Strelitz, directeur de la santé publique à Newham, a déclaré que le personnel local du NHS était devenu préoccupé par «l’adoption et le rythme» du déploiement du vaccin depuis qu’il a commencé en décembre.

Ils ont fait appel à une armée de 450 «champions de la santé Covid» qui luttent contre la désinformation sur le coup.

«C’est un démarrage lent», a déclaré M. Strelitz. «Nous avons vacciné dans toutes nos maisons de soins, mais nous sommes préoccupés par le taux de participation et le rythme. Nous obtenons déjà des informations de la part de nos partenaires locaux du NHS sur un nombre important de personnes qui ne le font pas. »

Newham, qui abrite l’ExCel Center – l’un des sept «superhubs» anglais de vaccination – est la région la plus diversifiée du Royaume-Uni sur le plan ethnique et l’une des plus défavorisées.

Une étude publiée par la Royal Society for Public Health le mois dernier a révélé que 57% des personnes d’origine noire, asiatique et minoritaire étaient susceptibles d’accepter un vaccin Covid-19, contre 79% des répondants blancs.

Cependant, les répondants du BAME étaient également «particulièrement réceptifs aux offres d’informations complémentaires sur la santé» de la part des professionnels, selon l’étude, et plus d’un tiers ont déclaré qu’ils seraient susceptibles de changer d’avis s’ils recevaient plus d’informations – presque deux fois plus que les 18%. des Blancs qui n’étaient pas disposés au départ à recevoir le coup.

Le sondage a également révélé une plus grande hésitation à l’égard du vaccin parmi les groupes à faible revenu, avec seulement 70% des plus bas revenus susceptibles de dire oui au vaccin contre 84% dans la tranche de revenu la plus élevée.

en relation

Newham a fait appel à des centaines de bénévoles d’horizons différents en juin après que l’arrondissement a été particulièrement touché lors de la première vague de la pandémie.

M. Strelitz a déclaré que le conseil s’est rendu compte qu’il avait besoin de «renforcer les connexions communautaires» afin de faire passer les conseils complexes et en constante évolution du gouvernement central et de donner des informations légitimes sur les tests et les vaccins.

Les «champions de la santé de Covid» sont maintenant dans les groupes locaux de Whatsapp et de médias sociaux qui tentent de contrer la désinformation sur le virus et s’adressent aux personnes qui ont été mises en garde contre le vaccin.

en relation

M. Strelitz a déclaré: «À Newham, l’âge moyen des décès de Covid a été plus bas en raison des inégalités de santé que nous avons ici.

«Nous n’avons aucune illusion sur le fait qu’il y a un travail pour convaincre les gens dans certaines de nos communautés. Ça va être un défi. Nous sommes dans les premiers jours mais nous avons vu de nos champions qu’il y a de la désinformation diffusée sur les médias sociaux et même postée dans des boîtes aux lettres, des avertissements totalement infondés sur le vaccin.

«Nous devons faire beaucoup de travail autour de cela. Mais ce qui est encourageant, c’est qu’ils ne sont pas tous des anti-vaxers engagés. Il y a des gens qui s’inquiètent de la rapidité avec laquelle le vaccin a été produit et des effets secondaires possibles, alors nous essayons de leur transmettre autant d’informations factuelles que possible.