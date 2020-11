Alberto Del Rio nie avoir abusé de l’ancienne superstar de la WWE Paige après l’avoir publiquement accusé de l’avoir abusée régulièrement. Paige, de son vrai nom Saraya Bevis, était récemment sur GAW TV et a parlé des abus qu’elle a subis lors d’une relation avec Del Rio. Le couple s’est séparé en 2017.

«C’est comme si c’était jusqu’à 6, 7 heures par jour, tu es littéralement piégé dans une certaine pièce et tu te fais battre le cul toutes les deux minutes, tu vois ce que je veux dire? Dit Paige. Elle a également parlé de Del Rio qui fait maintenant face à des accusations criminelles au Texas pour avoir prétendument attaqué une autre ex-petite amie en mai. “Le karma est une chose réelle et vous sortez ce que vous recevez – et en ce moment, il le reçoit”, a ajouté Paige.

Del Rio s’est récemment entretenu avec TMZ et a déclaré qu’il n’avait pas abusé de Paige. «C’était l’inverse», dit-il… «J’ai des preuves. Pas seulement des mots. Del Rio a poursuivi en disant qu’il envisageait de poursuivre Paige pour les allégations. “Je dirais Raya, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça Raya? Et, je ne t’appelle pas Paige parce que tu n’as jamais été Paige pour moi, tu étais Raya,” continua Del Rio. «Pourquoi me blesseriez-vous dans un moment comme celui-ci?

Paige a dit qu’elle refusait d’appeler Del Rio par son nom “Parce que c’est Voldemort pour moi.” Avant que les deux ne se séparent, Paige et Del Rio ont eu un différend domestique à l’aéroport international d’Orlando. À l’époque, Paige a nié tout abus. Sur GAW TV, Paige a expliqué pourquoi elle se taisait.

“Je voulais rester à l’écart du blâme des victimes sur Internet”, a déclaré Page comme rapporté par Wrestling Inc. “Même si je ne dis rien, ils diraient: ‘C’est en partie de votre faute et ABC explique pourquoi [you’re going through stuff]. Ou on me dirait que tout cela n’est jamais arrivé, c’est toute votre imagination. Maintenant, tout est là-bas. Et vous diffusez ce que vous recevez. Et maintenant, il le reçoit. “

Del Rio pourrait faire face à une longue peine de prison s’il est reconnu coupable. Il a été rapporté le mois dernier que l’ancien champion de la WWE pourrait passer la vie en prison pour agression sexuelle et enlèvement aggravé sur la base des lois de l’État du Texas. Del Rio était à la WWE de 2008 à 2014, puis de 2015 à 2016. Il est également un artiste martial mixte et a un dossier de 9-6.