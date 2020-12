S

ainsbury’s et Aldi ont suivi Tesco et ont restitué plus de 500 millions de livres sterling de soutien aux contribuables après une tempête de protestation contre les supermarchés bénéficiant de ventes record pendant Covid tout en prenant des vacances aux tarifs commerciaux.

Après l’annonce de la décision de Tesco et Morrison de rembourser leurs tarifs commerciaux hier soir, le total rendu s’élève désormais à 1,4 milliard de livres sterling.

La pression s’est déplacée sur Lidl, Co-op et Asda pour emboîter le pas, ainsi que sur la chaîne d’articles ménagers B&M, qui a également profité de la possibilité de rester ouverte tout au long de la pandémie.

Sainsbury’s restituera 440 millions de livres sterling, tandis qu’Aldi, le cinquième plus grand supermarché britannique, a déclaré que plus de 100 millions de livres sterling seraient remboursés au gouvernement et aux administrations décentralisées du Royaume-Uni.

Les vacances tarifaires des entreprises, destinées à aider les entreprises à surmonter la crise du virus, devraient se terminer à la fin du mois de mars 2021.

en relation

Les épiciers ont été sévèrement critiqués pour l’avoir pris tout en constatant une forte demande des clients pendant la pandémie et en versant des dividendes aux actionnaires.

Sainsbury’s verse 231 millions de livres sterling aux investisseurs via deux dividendes distincts relatifs à cette année et à la dernière.

Le mois dernier, le patron de la chaîne, Simon Roberts, a défendu le paiement. Il a fait valoir que les retraités comptaient sur le dividende et a déclaré que la société faisait depuis longtemps campagne pour la réforme des tarifs des entreprises parce que le système pénalise injustement les détaillants de briques et de mortier.

Aujourd’hui, Roberts a déclaré que la société souhaitait toujours que le gouvernement réexamine le système de taux, mais que les ventes et les bénéfices ont été meilleurs que prévu depuis le début du deuxième blocage.

Le directeur général de Sainsbury a ajouté: «Bien que nous ayons engagé des coûts importants pour assurer la sécurité des collègues et des clients, les détaillants de produits alimentaires et autres détaillants essentiels ont bénéficié de la possibilité d’ouvrir partout.

«Avec des restrictions régionales susceptibles de rester en place pendant un certain temps, nous pensons qu’il est maintenant juste et juste de renoncer à l’allégement des tarifs professionnels qui nous a été accordé dans tous les magasins Sainsbury’s.»

en relation

Le patron d’Aldi UK, Giles Hurley, a déclaré que la firme estime que sa décision «est la bonne décision pour aider à soutenir la nation».

Un porte-parole de la CBI a déclaré: “Maintenant, avec la lumière au bout du tunnel sous la forme d’un vaccin approuvé, il est juste que les entreprises réévaluent les niveaux de soutien dont elles ont besoin.”

Sainsbury’s renonce à 410 millions de livres sterling de secours rares pour l’année jusqu’en mars 2021 et à 30 millions de livres pour l’année suivante.