Alec Baldwin dit que s’il y avait le moindre sentiment que le président Donald Trump avait été gravement malade par le coronavirus, Saturday Night Live serait resté à plus de six pieds de toute moquerie perçue du POTUS hospitalisé.

L’ouverture à froid de la première de la saison 46, qui a rappelé le premier débat présidentiel entre Trump (joué par Baldwin) et le challenger Joe Biden (joué par Jim Carrey), a surtout contourné le diagnostic positif du président divulgué depuis et l’hospitalisation qui a suivi – bien qu’à un moment donné , Trump de Baldwin a affirmé que «le virus chinois est un canular», avant de noter, «cela reviendra probablement me hanter plus tard cette semaine».

Ledit croquis d’ouverture s’est également terminé avec Carrey’s Biden imaginant à voix haute «si la science et le karma pouvaient d’une manière ou d’une autre faire équipe pour nous envoyer à tous un message sur la dangerosité de ce virus. Je ne dis pas que je veux que cela se produise, mais imaginez si c’est le cas.

Mais lorsque vous associez même ce qui précède aux blagues de la mise à jour du week-end sur l’état de santé de Trump, certains ont dû dire: «Trop tôt».

Baldwin a abordé le contrecoup dans une longue vidéo Instagram, en disant: «S’il y avait jamais eu la suggestion que Trump était vraiment, gravement malade [at the time SNL aired], si les gens disaient: “ Oh, Trump a vraiment des ennuis ”, je vous parie que tout ce que j’ai que nous ne nous approcherions même pas de cela en termes de contenu de l’émission. Ils auraient fait autre chose; J’ai déjà vu cela arriver.

Quant à l’exactitude du diagnostic du président au moment de la mise en ligne de SNL, «nous n’avons que les paroles de la Maison Blanche et des gens qui y travaillent pour continuer», a noté Baldwin, «et tous ont dit qu’il était pas en danger. Si leur parole avait été qu’il avait de sérieux ennuis… je peux vous assurer que nous ne l’aurions pas fait.

Baldwin a également osé dire qu’en général, certains peuvent simplement être fatigués de toute représentation du président.

«Je pense aussi que peu importe qui joue Trump, à quel point ils le jouent, quel que soit le contexte, peu importe … les gens en ont marre de Trump, ils ne se soucient pas de qui le représente.

Baldwin a toussé plusieurs fois au début de sa vidéo, mais à un moment donné, il s’est arrêté pour dire clairement: “Juste une toux – Donald Trump, n’espérez pas.”