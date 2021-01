L’épouse d’Alec Baldwin a déclaré qu’elle était née à Majorque, mais il a été révélé plus tard qu’elle était en fait née à Boston et que, sporadiquement, elle et sa famille se sont rendues sur l’île espagnole.

Hilaria Baldwin et Alec Baldwin (.)

Un utilisateur a partagé des vidéos sur Twitter dans lesquelles il était évident que son accent espagnol n’était pas réel et dans lesquelles ses parents sont même apparus, dont la seule relation avec l’Espagne est d’avoir une maison d’été aux Baléares. Dans des entretiens au fil des ans, elle a raconté qu’elle avait déménagé d’Espagne aux États-Unis à l’âge de 19 ans pour fréquenter l’Université de New York.

“Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans son arnaque de dix ans dans laquelle elle se fait passer pour une espagnole”, a déclaré la personne qui a partagé le matériel.

L’instructeur de yoga de 36 ans a dû sortir pour expliquer via Instagram après que plusieurs utilisateurs ont signalé que son accent espagnol était faux et que certains de ses anciens camarades de classe ont confirmé qu’Hillary avait grandi à Weston, dans le Massachusetts. «J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture. C’est quelque chose que je prends très au sérieux et pour ceux qui me le demandent, je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant », s’est défendue Hilaria.

