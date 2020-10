Bien sûr, en ligne, je constate que certaines personnes sont très critiquées à ce sujet. Au-delà de certaines personnes qui en ont marre de moi, ce que je comprends … il y a l’idée que nous nous moquons de lui pendant qu’il est malade. Et j’ai pensé que je connaissais ces gens depuis de très nombreuses années, et vous ne croiriez pas ce qui est proposé. Il y a des disques durs avec des téraoctets de matériel, il y a des boîtes, il y a d’innombrables classeurs quelque part dans le New Jersey ou à Brooklyn dans certaines installations avec les croquis proposés qui ont été refusés parce qu’ils ont été jugés inappropriés. Les trucs qui sont refusés, vous ne le croiriez pas. Certaines des choses que les gens proposent sont scandaleuses. Et c’est un groupe de personnes assez avisées. Ils savent qu’ils sont à la télévision en réseau. Lorne est l’une des personnes les plus intelligentes du secteur, et les autres personnes du réseau qui vont et viennent mais qui interagissent avec lui savent qu’elles ne veulent pas couler le navire. Donc, s’il y avait jamais eu la suggestion que Trump était vraiment, gravement malade – si les gens disaient: “ Oh, Trump a vraiment des ennuis ” – alors je vous parierais que tout ce que j’ai que nous ne nous approcherions même pas de cela, en termes du contenu de l’émission. Ils auraient fait autre chose. J’ai déjà vu cela arriver. J’ai vu des cas où il y avait des guerres en cours, et ils ont dit: “ Ne faites pas de croquis où il semble que vous diffusiez des informations, aussi farfelues que cela puisse paraître.