Alec Baldwin a répondu au contrecoup qu’il a subi pour avoir joué le président Donald Trump lors de la première de la saison Saturday Night Live de ce week-end. Baldwin n’a joué Trump que dans le croquis ouvert à froid, lorsqu’il a affronté Joe Biden de Jim Carrey. Le script a été légèrement modifié pour inclure des références au diagnostic réel de coronavirus de Trump jeudi soir. Certains ont estimé que les blagues étaient inappropriées, mais Baldwin a défendu sa performance.

«S’il y avait jamais eu la suggestion que Trump était vraiment, gravement malade, et que les gens disaient: ‘Trump est vraiment en difficulté’, alors je vous parierais que tout ce que j’ai que nous ne nous approcherions même pas de cela, en termes de contenu. de l’émission », a déclaré Baldwin dans la vidéo Instagram de 14 minutes. “Ils auraient fait autre chose. J’ai déjà vu cela arriver.” Baldwin a en outre noté que les seules informations que le public obtient sur la santé de Trump proviennent de la Maison Blanche et du personnel médical du Walter Reed Medical Center, qui ont affirmé que Trump n’était pas en danger et qu’il allait mieux.

«Nous n’avons que leur parole», a déclaré Baldwin. «Et si leur parole était qu’il avait de sérieux ennuis, alors nous ne l’aurions probablement pas fait. La majorité de l’esquisse a conservé le format du débat et s’est moquée de l’événement chaotique du mardi. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels les scénaristes «se bousculaient» après que Trump eut annoncé qu’il avait été testé positif, il y avait finalement très peu de références à la situation dans l’ouverture et le reste de l’épisode.

“Nous pensions que le débat était d’actualité, et nous n’avions rien avec lui dans un lit d’hôpital, mais nous avons eu le débat”, a déclaré l’ancienne rock star des 30 ans. “Il faudrait avoir une très bonne raison pour éviter cela, du point de vue de l’actualité, et personne ne pensait se moquer de la maladie de quelqu’un en faisant cela.”

Baldwin a été un critique ouvert de Trump pendant des années et a joué le président sur SNL depuis avant l’élection présidentielle de 2016. Il n’aime peut-être pas Trump, mais il ne lui souhaite pas le pire. “Il y a beaucoup de gens là-bas qui ont la plus grande animosité que je pourrais peut-être calculer dans ma vie d’adulte envers Trump, mais il y a une ligne qu’ils ne franchiront pas. Ils ne diraient pas: ‘J’aimerais que quelque chose lui arrive. , “ou qu’il est mort, ou autre. Et les gens qui font ça, ce n’est pas comme ça que ça devrait être”, a déclaré Baldwin, avant de dire à ses partisans de se rappeler de voter en novembre.

Il y a quatre autres épisodes de SNL qui seront diffusés ce mois-ci, chacun commençant à 23 h 30 HE le samedi de NBC. L’épisode du 10 octobre mettra en vedette le comédien Bull Burr et Morgan Wallen. Issa Rae accueille l’épisode du 17 octobre, avec Justin Bieber comme interprète.