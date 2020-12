Alec Baldwin vient à la défense de sa femme après que les fans et les médias aient remis en question son héritage. Hilaria Baldwin s’est rendue sur les réseaux sociaux au cours du week-end pour s’adresser aux trolls d’Internet qui remettaient en question son accent, et son homme répond maintenant également aux allégations. Sans mentionner son nom, Baldwin a mentionné qu’il voyait de fausses déclarations sur les personnes qu’il aime le plus.

“Nous vivons dans un monde où nous sommes cachés derrière l’anonymat des médias sociaux, et les gens sentent qu’ils peuvent tout dire”, a déclaré le joueur de 62 ans. “Ils veulent le vaporiser sur vous et le cracher sur vous, leur venin et leur haine.” Bien qu’il ne la mentionne pas par son nom, les spectateurs ont supposé qu’il parlait de sa femme. “Il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps sur les gens que j’aime, qui me tiennent à cœur, qui sont tout simplement ridicules.” Il a ajouté que les lecteurs et les auditeurs doivent «tenir compte de leur source» en ce qui concerne les informations qu’ils lisent.

“Je dirais que la majorité de ce qui a été dit … est faux. C’est tellement spectaculairement faux. Et ils l’ont dit à propos de gens que j’aime, de fausses choses. Quand vous aimez quelqu’un, vous voulez le défendre”, a-t-il ajouté. une longue vidéo.

Hilaria est devenue virale sur Twitter pour avoir prétendument utilisé un faux accent, mais elle s’est également tournée vers les réseaux sociaux pour répondre aux allégations. Elle a fait sensation lorsque les fans n’ont pas pu entendre son accent dans une vidéo, ce qui a soulevé des sourcils, cependant, selon elle, c’est un sujet qu’elle prend «très au sérieux» alors qu’elle s’adressait à ses fans selon CNN, donnant un aperçu approprié de l’endroit exact où elle la famille est de. “J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture. C’est quelque chose que je prends très au sérieux et pour ceux qui le demandent – je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Je suis né à Boston et J’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et soeurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis. Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme J’ai été élevé. C’est très important pour moi. J’ai compris que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne, et j’en suis très fier. “

Le couple a connu sa juste part de hauts et de bas au fil des ans, plus récemment avec les complications de la grossesse d’Hilaria. La femme de 36 ans a parlé de ses difficultés à faire une fausse couche, ce qui a ouvert des portes de réconfort à plusieurs de ses fans et adeptes qui ont lutté avec la même chose.