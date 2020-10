Alejandro Fernández déchaîne la controverse en paraissant efféminé | Réforme

Le célèbre chanteur Alejandro Fernandez Il a déclenché une grande polémique pour certaines photographies à l’aspect “ efféminé ” sur son compte Instagram, c’est pourquoi des millions de personnes ont commencé à le critiquer pour son apparence.

Alejandro Fernández, plus connu sous le nom d’El Potrillo, a lancé une série de commentaires pour certaines photographies qu’il a partagées sur son compte Instagram officiel.

Le chanteur a surpris ses abonnés Instagram avec une photo où il est apparu avec un Regardez très différent et unique laissant les internautes des réseaux sociaux captivés en portant tout en blanc et avec quelques filtres.

Il y avait quatre photographies où Alex portait un sweat-shirt blanc, il avait des cils assez longs et des lentilles transparentes, où les utilisateurs sont venus commenter qu’il avait l’air un peu efféminé.

# samedi #football # foodp0rn “, a-t-il écrit dans le post.

Comme prévu, la publication a rapidement attiré l’attention de ses millions d’adeptes et jusqu’à présent, elle compte plus de 80000 likes et des commentaires interminables de ses abonnés là où la critique ne s’est pas arrêtée.

Quelle envie de cils “,” Elle hahahaha …. très belle “,” Uuuuuuyyy mais ces cheveux gris “,” Ces yeux “,” Que manges-tu pour être toujours aussi beau, mon amour? Passez-moi le régime, pour voir si ça marche pour moi »,« Ces cils … je resterais pour vivre dedans, mes beaux yeux », étaient quelques-uns des commentaires.

C’était comme ça Alejandro Fernandez Il a beaucoup parlé après avoir semblé méconnaissable sur diverses photographies.

Alejandro Fernández Abarca, comme vous vous en souvenez peut-être, s’est d’abord spécialisé dans les formes traditionnelles de musique régionale mexicaine comme le mariachi, mais au fil des ans, il s’est diversifié dans la pop latine avec des touches urbaines, des ballades et des boléros.

Il a une solide carrière d’enregistrement et a également reçu deux Latin Grammys et six Billboard Awards, réussissant à vendre environ 15 millions d’albums dans le monde.

D’autre part, Alejandro Fernández recevra un prix assez spécial dans les “Monitor Latino Awards” et recevra un prix en reconnaissance de sa carrière, de ses années d’art et de sa validité.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

En fait, cela a été confirmé par Germán González, président de l’une des entreprises qui organisent l’événement, Emax Group.

Alejandro est un artiste qui reste actuel et qui aime le public adulte et jeune, il reste dans les réseaux, il est actif, il est toujours en tournée, même cette année il a été actif dans la partie numérique. Nous avons pu déterminer qu’il est un artiste à part entière et nous avons décidé de lui décerner ce prix pour sa grande contribution. “

Et en outre Alejandro FernandezD’autres artistes qui donneront un spectacle seront Danna Paola, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Camilo, Banda MS, Jessi Uribe et Christian Nodal.

Il est à noter que la cérémonie qui récompense le meilleur de la musique latino-américaine aura lieu ce dimanche depuis la Riviera Maya et pourra être vue à la télévision dans 18 pays différents.

Tout au long de sa carrière, Alejandro a été impliqué dans une série de controversé qui ont été mémorables sans aucun doute.

En fait, la version la plus récente des excès du chanteur assurait que Vicente Fernández, le père d’Alejandro, en avait assez du style de vie «Foaly» et c’est pour cette raison qu’il a décidé de le retirer de son testament.

Don Vicente a parlé ad nauseam avec lui. Il l’a supplié de quitter les excès, mais Alejandro ne voit pas de raison », a déclaré une source au magazine TV Notes.

Et selon cette personne, Don Vicente Fernández a décidé de modifier son testament au milieu d’une nouvelle bataille contre le cancer.

Il donnera à Gerardo et Alejandra (ses autres enfants) divers biens; à Vicente jr. Il l’a également inclus parce qu’il dit que le pauvre homme, peu importe à quel point il a essayé de se démarquer, n’a tout simplement pas de talent pour les affaires ou la musique; Il a également pris en compte ses petits-enfants, mais celui qu’il a laissé de côté est Alejandro, car il dit qu’il l’a déjà soutenu et que l’argent est ce qu’il lui reste. “

Cela peut vous intéresser: en concert Alejandro Fernández brille et ses fans ravis