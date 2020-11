Face à la catastrophe que connaissent les États du Tabasco et du Chiapas, causée par les inondations et les débordements, le chanteur mexicain Alejandro Fernández a exprimé sa solidarité avec les personnes touchées et a fait don d’un million de pesos pour aider à secourir et protéger les milliers de victimes.

Le chanteur de “Comme qui perd une étoile” a déclaré à travers un message sur Twitter que son cœur était brisé en voyant la situation des personnes qui ont souffert de catastrophes naturelles dans les États du sud du pays, ce qui l’a conduit à faire un don à la Croix-Rouge dans l’intention de les aider.

“Je sais que c’est une période difficile pour tout le monde, mais si vous êtes en mesure d’aider, faites de même”, at-il ajouté.

Il a également invité différentes personnes, dont son fils, le footballeur Javier «Chicharito» Hernández et le chanteur Sebastián Yatra, à faire un don pour les personnes défavorisées par les tempêtes.

C’est par l’intermédiaire de son fils Alex Fernández que l’interprète de «Je me suis consacré à vous perdre» a fait un don au Délégué d’État de la Croix-Rouge, Miguel Ángel Domínguez.

«Je suis très fier de mon père parce que, malgré quoi qu’il soit, il a toujours aidé et contribué à des catastrophes ou des fondations ou à tout ce qui a besoin de quelque chose, mon père est toujours là pour aider», a déclaré Alex Fernández, Jr.

Et c’est que «El potrillo», comme on l’appelle Alejandro Fernández, a fait partie de plusieurs campagnes de soutien pour différentes causes.