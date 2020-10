Alejandro Speitzer devient le nouvel ambassadeur de Bvlgari | Réforme

L’acteur mexicain récemment reconnu Alexander Speitzer deviendra l’une des jeunes célébrités représentant la célèbre marque Bvlgari.

Actuellement le acteur Il a acquis une grande popularité grâce à sa récente participation à la série Netflix “Oscuro Deseo” aux côtés de sa compatriote actrice mexicaine Maite Perroni.

La célèbre marque italienne a été fondée en 1988 à Rome, en Italie, au départ, elle a acquis du prestige pour ses bijoux, mais au fil des ans, elle a commencé à lancer plus de produits sur le marché, y compris des sacs, des parfums, des accessoires, des montres. , même dans les hôtels.

Alexander Speitzer qui est l’actuel partenaire sentimental de l’actrice également d’origine espagnole Ester Expósito, aura la chance de présenter les bijoux et les montres de la célèbre marque italienne.

C’est à travers la déclaration que Bvulgari Il a exprimé les raisons pour lesquelles il avait décidé qu’Alejandro Speitzer serait son nouvel ambassadeur et c’est que sa sérénité, son audace et sa confiance ont conquis l’entreprise ainsi que sa passion pour son travail.

Le jeune acteur présentera le nom de la marque dans tout le Mexique, ce qui montre son propre intérêt pour la conquête du marché mexicain, malgré le fait que la marque renommée avec le soutien d’Alejandro Speitzeer deviendra sûrement extrêmement populaire.

Une autre petite partie de la liste des personnalités ambassadrices de Bvulgari sont: le chanteur américain Zendaya, son amie d’enfance Danna Paola et sa propre petite amie, l’espagnol Ester Expósito.

Récemment, à travers une publication sur Instagram, la marque elle-même a partagé une photo où Alejandro Speitzer apparaît portant des bijoux et sa montre pour son apparition sur le tapis rouge du festival du film de Venise.

Mais une autre partie d’Alejandro Speitzer lui-même a partagé une vidéo le 8 octobre dans laquelle il semble promouvoir sa propre marque.

Nouveau membre de la famille happy day ma collaboration en tant que premier ambassadeur du Mexique est une fierté de représenter une marque répondant à la tradition de la qualité de la barrière du temps et de laisser une marque », description qu’Alejandro a utilisée dans sa description.

Immédiatement, ses amis et sa propre petite amie ont commencé à le féliciter et à lui écrire dans la boîte de commentaires, notamment: Ester Espósito, Maite Perroni, Carlos Rivera, Cecilia Suárez, Fernando Colunga, même la société Bvulgari elle-même.

Alexander Speitzer Il a commencé sa carrière d’acteur dès son plus jeune âge, au fil des ans, il a participé à différents feuilletons et séries mexicains, il a participé à quatre pièces de théâtre et à environ 25 projets à la télévision entre séries et programmes de feuilletons.

L’acteur est originaire de Culiacán, Sinaloa, Mexique. Il a actuellement 25 ans, il est né le 31 mai 1995, alors qu’il était déjà connu à la télévision, son succès a commencé encore plus depuis qu’ils ont lancé le projet “Obscuro Deseo” à Du côté de Maite Perroni où, grâce à sa performance et à sa silhouette, elle a sûrement rendu fous plus d’un million d’abonnés Netflix, tant la série est restée un temps aux premières places de la plateforme.

Nul doute qu’à partir de maintenant tout projet auquel il participe Alexander Speitzer ce sera extrêmement populaire.

Jusqu’à présent, la relation qu’il entretient avec l’actrice espagnole Ester Exposito est devenue une tendance, car les deux sont très beaux, ils semblent être deux personnages de cinéma, même si au début ils n’ont pas partagé publiquement leur relation, au fil du temps, leurs adeptes et ils ont eux-mêmes accepté leur amour l’un pour l’autre.

Les deux sont devenus le centre d’attention des réseaux sociaux non seulement pour leur relation mais aussi pour les projets auxquels ils ont participé récemment.

