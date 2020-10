Alejandro Speitzer raconte à quel point il est amoureux d’Ester Exposito | AP

L’acteur mexicain et sinaloan, Alejandro Speitzer, a consacré un message romantique à sa petite amie, l’actrice espagnole Ester Exposito montrant à quel point il est amoureux d’elle, criant son amour depuis les toits.

Alejandro Speitzer et Ester Exposito jouent dans l’un des couples les plus recherchés des médias, car il ne fait aucun doute qu’ils forment tous les deux un beau couple.

Au début, le couple ne semblait pas vouloir rendre public leur relationCependant, ces dernières semaines, ils ont été plus caramélisés que jamais et maintenant ils n’hésitent pas à partager leur amour partout.

En fait, c’est après qu’ils soient devenus le centre d’attention sur le tapis rouge du Festival de San Sebastian que l’acteur mexicain de 25 ans a montré à quel point il adorait sa fille espagnole et quoi amoureux c’est actuellement.

On ne peut plus briller », écrivait-il sur une photo qu’Ester partageait sur son compte Instagram officiel il y a quelques jours.

Cette publication concerne une photographie de “Veneno”, où elle joue le journaliste Machús Osinaga.

L’actrice espagnole a reçu beaucoup d’applaudissements pour son rôle dans la série créée par Javier Ambrossi et Javier Calvo et elle ne pouvait pas être plus heureuse de la bonne réception qu’elle a reçue de millions de personnes.

La publication, à peine trois jours après avoir été partagée, compte plus de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses adeptes ravis de sa grande beauté.

Sur cette photo, Ester porte un look complètement différent de celui qu’elle a habituellement, car elle a une frange et les cheveux noirs.

Aussi belle que jamais “,” Un être de lumière “,” J’adore la série et j’aime comment tu la fais, félicitations! “,” Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse pour toi et pour toutes tes réalisations “,” Tu l’es tellement mona! “ou” Maravillosaaaaa “, ont été quelques-uns des commentaires de ses adeptes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Alejandro et Ester se sont rencontrés lors des enregistrements de la mini-série “Quelqu’un doit mourir”, qui sortira le 16 octobre sur la plateforme Netflix, et depuis, ils ne se sont plus séparés.

Cependant, ils ont dû passer par la séquestration séparément, elle, en Espagne, et lui, au Mexique, mais leurs retrouvailles ont été très spéciales et ils en ont profité pour s’évader quelques jours à Rome.

En effet, ses rues ont été témoins de leur amour et aussi d’une anecdote très à la mode lors de la présentation de “Barocko”, la dernière collection de haute joaillerie Bulgari.

C’est là que, accompagnés de son petit ami Alejandro Speitzer, ils ont réussi à être le centre d’attention de tout l’événement, car en plus d’avoir l’air phénoménal ensemble, ils se sont tous deux démarqués, chacun d’eux-mêmes, et plus encore, avec le fait que le duo d’acteurs talentueux Cela correspondait parfaitement à ses superbes tenues.

Ils se sont réunis main dans la main à cet événement cinématographique important et ont fait sensation avec leur présence, car les moments où ils apparaissent ensemble dans un événement public ont été comptés, et comme prévu, les deux acteurs n’ont pas déçu avec leurs tenues, portant des vêtements choquants. ensembles qui contrastaient les uns avec les autres.

Ester a fait fureur chez tous ses followers sur son compte Instagram officiel, puis a partagé cinq photos portant la tenue élégante susmentionnée, trois d’entre elles partagées directement depuis son profil, et les deux autres, publiées dans leurs histoires au sein de l’application.

La belle actrice portait son côté plus s3nsu @ ly sophistiqué dans un élégant costume noir, confectionné par l’élégante et célèbre marque Dolce & Gabbana, donnant une touche vraiment intéressante à tous les looks qu’elle avait présentés lors de ses précédentes apparitions, là où les robes avaient été une constante.

