Des oncerns ont été soulevés au sujet du nombre «inquiétant» d’ambulanciers de Londres qui n’ont pas encore reçu un coup de Covid, le Standard peut révéler.

Un peu plus de la moitié des 3 800 membres du personnel de première ligne du London Ambulance Service (LAS) ont été vaccinés, mais 20% n’ont pas encore réservé de vaccin et plus de 50 ont refusé.

Le personnel de BAME Heritage, qui représente un sixième de l’effectif de la LAS, est le plus réticent à recevoir le vaccin, a déclaré hier le conseil d’administration de la LAS. Une campagne ciblant les médecins noirs et asiatiques est lancée vendredi et des détails sont enregistrés sur le nombre de membres du personnel qui refusent de se faire vacciner.

Il est entendu que certains membres du personnel ont refusé parce qu’ils sont enceintes ou tentent de devenir enceintes. D’autres disent avoir des allergies. Dans tout Londres, 35 126 premières doses supplémentaires ont été administrées, portant le total à 647 171, selon la dernière mise à jour quotidienne.

Le Royaume-Uni a administré beaucoup plus de jabs que les autres pays européens, mais Londres a émis moins de doses que toute autre région anglaise.

Le nombre de secondes doses s’est presque arrêté, avec seulement 610 administrées à Londres au cours de la dernière période de 24 heures.

Le directeur général de LAS, Garrett Emmerson, a déclaré que 80% du personnel de première ligne avait réservé un coup et 56% avaient reçu une première dose. Il a déclaré: «Nous continuons de travailler pour offrir à chaque membre du personnel de première ligne … une vaccination.»

Avec des dizaines de refus et environ 1600 encore à être piégés, les hauts responsables de la LAS s’inquiètent de la manière de protéger les ambulanciers et les techniciens d’urgence de contracter le virus.

Les vaccinations Covid sont disponibles au Royaume-Uni depuis le 8 décembre, le personnel de première ligne du NHS ayant un statut prioritaire.

Plus tôt ce mois-ci, le service avait environ 400 employés malades de Covid et près de 600 autres en isolement.

Le Dr Mark Spencer, médecin généraliste et membre du conseil d’administration de la LAS, a déclaré: «Nous avons encore 20% du personnel qui ne consent pas à la vaccination. C’est très inquiétant. »

Les ambulanciers paramédicaux ont reçu des masques faciaux plus ajustés au milieu des préoccupations à l’époque que certains doivent passer avec des patients à l’arrière des ambulances parce que les A & E sont trop occupés pour leur permettre d’être déchargés.

Les ambulances étaient bloquées à l’extérieur d’A & Es, incapables de décharger les patients pendant un total de 700 heures par jour, ce qui signifie que l’appel d’urgence moyen a pris deux heures 20 minutes pour se terminer – 40 minutes de plus que la normale.

M. Emmerson a déclaré que l’ampleur de la demande des équipages, qui a culminé le 4 janvier avec environ 8 500 appels d’urgence, avait été «une période assez effrayante pour les gens».

La pression exercée sur la LAS est ramenée à des «niveaux hivernaux normaux» en raison de la baisse des taux d’infection à Londres. Cela a permis à ses centres d’appels de répondre aux appels provenant d’autres régions du pays où les cas se multiplient.

LAS dit qu’il enverra également ses équipages aux urgences dans les comtés d’origine du nord et du sud dans le cadre d’arrangements «d’entraide» pour aider à alléger les demandes covid sur les 999 services voisins.

LAS a déclaré dans un communiqué: «Le programme de vaccination de l’ensemble de notre personnel et de nos bénévoles progresse très bien.

«Parmi les membres du personnel de première ligne éligibles pour recevoir un vaccin, 80% se sont déjà enregistrés pour l’avoir et près des trois quarts d’entre eux l’ont déjà reçu. Nous nous attendons à ce que ces chiffres continuent d’augmenter.

«Un très petit nombre d’employés de première ligne n’ont pas accepté l’offre, mais ce n’est pas 20% du personnel.»