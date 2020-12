Le chanteur et danseur de 42 ans, qui est également juge sur Britain’s Got Talent, a deux enfants Azura, sept ans, et Anaya, un. Elle vit avec ses enfants et son mari, le danseur Azuka Onoye.

La star a déclaré qu’avoir des enfants avait ravivé son amour de Noël.

Dixon a également déclaré qu’elle «avait hâte» de «ne rien faire» en cette période festive avec sa famille.

S’adressant exclusivement au Standard suite à sa récente implication dans la campagne de Noël de Coca-Cola, a déclaré: «Il y a tellement de joie à Noël.

«Ce que j’aime à Noël, c’est que c’est comme le jour de la marmotte – j’aime les mêmes choses, les mêmes traditions chaque année.

Dixon et sa fille Azura

/ Ken McKay / ITV / Rex)

«Nous avons le même horaire – le petit-déjeuner, les cadeaux, le discours de la reine… tirer des craquelins, trop manger. Je pense que c’est la seule période de l’année où tout le monde se déconnecte vraiment – tout le monde est en vacances.

“Vous n’êtes pas tout le temps au téléphone, vous répondez toujours aux courriels. J’ai hâte de ne rien faire.”

Elle a ajouté: “Je pense qu’avoir des enfants rend les choses différentes – Noël quand on est enfant est tellement joyeux. J’avais hâte à Noël mais maintenant j’ai des enfants – ça a ramené la magie.”

Dixon apparaît dans la série Coca-Cola’s Christmas At Home With …, qui sera diffusée sur IGTV sur @cocacolaeu à partir du 14 décembre à 15h.