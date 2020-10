La célèbre sexologie profite de son temps libre sur la magnifique île entre les enregistrements de sa nouvelle émission de télé-réalité.

Alessandra a réussi à franchir plusieurs frontières et après avoir conquis toute l’Amérique latine, le sexologue a décidé de se lancer dans un nouveau défi et de conquérir un nouveau continent.

La Portoricaine de 46 ans, qui est également spécialiste de la littérature française, a rejoint l’équipe de «Marié d’abord» où elle a démontré son expertise en matière de relations amoureuses, de fréquentation et, bien sûr, de sexualité.

Apparemment, Alessandra s’est très bien intégrée à la ville et apprécie vraiment les belles plages de Sydney qu’elle partage avec ses followers via Instagram.

Alessandra semble être une de plus de l’endroit et pendant son temps libre, elle se réfugie dans les bars et cafés pittoresques, car cette fois on peut la voir avec un look très décontracté, dans une robe jusqu’au milieu de la jambe, imprimée dans des couleurs tan combinées avec des sandales basses et une chemise en jean nouée à sa taille.

La belle mannequin a fermé son look avec des lunettes noires, les cheveux attachés en arrière et un sac en tissu. Un café à la main est un incontournable pour se ressourcer et continuer les courses de la journée.