Le septuple champion de NASCAR, Jimmie Johnson, prend sa retraite de la Cup Series à la fin de la saison 2020 et laisse derrière lui la Chevrolet Camaro n ° 48. Désormais, un coéquipier de Hendrick Motorsports reprendra la voiture emblématique. Alex Bowman, l’actuel pilote de la Chevrolet Camaro n ° 88, passera au n ° 48 pour 2021 et au-delà.

HMS a annoncé le déménagement mardi soir, mettant fin à des mois de questions. Les fans se sont demandés si Bowman passerait au 48 après que Johnson ait initialement annoncé sa retraite, ainsi que comment il gérerait la pression. Prendre le relais d’un pilote emblématique n’est pas nouveau pour Bowman étant donné qu’il a remplacé 15 fois le pilote le plus populaire Dale Earnhardt Jr. dans le n ° 88. Il remplacera désormais le septuple champion de Johnson tout en s’associant à un nouveau sponsor principal en Allié.

J’ai eu 19 saisons époustouflantes dans les 48, maintenant c’est votre tour @ alexbowman88. Je sais que je la laisse entre de bonnes mains mon frère. #DoItRight pic.twitter.com/Rv4YFWbJhT – Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) 6 octobre 2020

«Nous venons d’en finir avec la question ‘Qu’est-ce que ça fait de prendre en charge la voiture de course de Dale Jr.’, alors maintenant nous la suivons avec les questions de voiture de course de Jimmie Johnson. “A déclaré Bowman, par NASCAR.com. “Les deux ont tellement à voir avec ma carrière. De toute évidence, je ne conduirais pas du tout pour Hendrick Motorsports sans l’aide de Dale, et depuis lors, Jimmie en a joué un rôle important.”

Bowman a également expliqué que quitter le n ° 88 était doux-amer pour lui. Il a initialement repris la voiture d’Earnhardt à temps plein pour la saison 2018, mais n’a pas essayé de copier Earnhardt. Au lieu de cela, il a dit qu’il avait essayé d’être lui-même tout en constituant une base de fans.

Depuis qu’il a rejoint le HMS à temps plein en 2018, Bowman a remporté deux courses et obtenu 14 classements parmi les cinq premiers. Il est actuellement au milieu des éliminatoires de la série de la Coupe 2020 et est sur le point de passer en huitièmes de finale. Il est septième au classement général, 22 points au-dessus de la ligne de coupure. Maintenant, il aura une attention particulière sur lui lors de la course de dimanche à Charlotte.

Avant l’annonce de l’avenir de Bowman, de nombreux fans se demandaient si Kyle Larson, Bubba Wallace ou quelqu’un d’autre atterrirait dans le n ° 48. Wallace s’est retiré de l’équation avec l’annonce qu’il rejoindrait Denny Hamlin et Michael Jordan sur un tout nouveau équipe en 2021 alors que NASCAR n’a pas encore rétabli le Larson suspendu. Pendant ce temps, Bowman est sous contrat avec HMS jusqu’à la saison prochaine.