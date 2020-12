Avec l’ancienne sénatrice Kamala Harris qui entre dans l’histoire alors qu’elle se prépare à entrer à la Maison-Blanche en tant que première vice-présidente noire et amérindienne le mois prochain, le gouverneur Gavin Newsom a nommé Alex Padilla pour occuper l’ancien siège des sénateurs de Californie. Padilla, l’actuel secrétaire d’État de Californie, continuera de marquer l’histoire en devenant le premier Latino à représenter la Californie au Sénat.

Sa nomination marquera l’histoire. Mais le @ AlexPadilla4CA que je connais est beaucoup plus intéressé par l’évolution de l’histoire – en particulier pour les travailleurs et travailleuses de notre État et de notre pays. Je ne vois personne de mieux pour représenter l’État de Californie en tant que prochain sénateur des États-Unis. pic.twitter.com/xiAzpTS42Y – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 22 décembre 2020

«Le fils d’immigrants mexicains – cuisinier et femme de ménage – Alex Padilla s’est frayé un chemin depuis ses modestes débuts jusqu’aux couloirs du MIT, du conseil municipal de Los Angeles et du Sénat de l’État, et est devenu un défenseur national du droit de vote en tant que secrétaire de la Californie. Etat. Maintenant, il servira dans les couloirs du Capitole de notre pays en tant que prochain sénateur des États-Unis de Californie, le premier Latino à occuper ce poste », a déclaré le gouverneur Newsom dans un communiqué. «Grâce à sa ténacité, son intégrité, son intelligence et son courage, la Californie gagne un combattant testé dans son coin qui sera un allié féroce à Washington, en élevant les valeurs de notre État et en veillant à garantir les ressources essentielles pour sortir plus forts de cette pandémie. Il sera sénateur pour tous les Californiens.

Venant de la vallée de San Fernando, Padilla a commencé à travailler pour le conseil municipal de Los Angeles à l’âge de 26 ans. Il a gravi les échelons jusqu’au Sénat de l’État de Californie (2006-2014) où il a présidé le comité de l’énergie, des services publics et des communications. Tout en assumant la présidence, il s’est fait le champion de la législation pour lutter contre les changements climatiques. Il a ensuite rédigé la loi qui oblige les restaurants à inclure des informations sur les calories dans les menus afin de faire face à la hausse des taux d’obésité et de diabète. La loi a été incluse dans le cadre de la Loi sur les soins abordables et est maintenant une politique nationale

«Je suis honoré et honoré de la confiance que me place le gouverneur Newsom, et j’ai l’intention de travailler chaque jour pour honorer cette confiance et offrir à tous les Californiens», a déclaré le secrétaire d’État Padilla. «De ceux qui luttent pour joindre les deux bouts aux petites entreprises qui luttent pour garder leurs portes ouvertes aux travailleurs de la santé à la recherche de secours, sachez que je vais au Sénat me battre pour vous. Nous allons traverser cette pandémie ensemble et reconstruire notre économie d’une manière qui ne laisse pas les familles de travailleurs pour compte. »