Le College GameDay d’ESPN a été diffusé samedi matin, offrant le premier aperçu d’une liste de jeux empilés. Le programme a suivi la tradition et a inclus un invité célèbre dans l’action. L’ancienne star de la MLB, Alex Rodriguez, a rejoint la série et a fait son choix sur plusieurs des affrontements les plus attendus. La liste comprenait son équipe préférée, les Miami Hurricanes, et un match à venir contre les Clemson Tigers.

Lorsque les fans ont allumé leur téléviseur pour regarder College GameDay, ils ont vivement réagi à la nouvelle que Rodriguez choisirait des jeux. Certains ont exprimé leur irritation au sujet de ses sélections compte tenu de son succès antérieur. Ces fans ont proclamé qu’ils ne voulaient pas voir leurs équipes préférées perdre en raison des choix de Rodriguez. D’autres, cependant, ont exprimé de l’irritation en disant qu’ils n’aiment pas l’ancienne star du baseball. Certains utilisateurs de Twitter l’ont qualifié de “faux” et ont critiqué la décision de le présenter au programme.

ARod est sur Gameday. J’ai hâte d’entendre comment Miami va avoir besoin de carie pour gagner le match. – Max Able (@ ableM_16) 10 octobre 2020

Arod est le sélectionneur des invités à College Gameday. Pourquoi ne puis-je pas lui échapper ??????? – Wendy (@BravesWendy) 10 octobre 2020

Fans de baseball: Au moins, pas de baseball le week-end signifie que je n’aurai pas à voir ni à entendre ARod. College Gameday: LOL VOUS PENSEZ – Série Eric Gregg Revenge (@BravesSwearJar) 10 octobre 2020

Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ARod est maintenant sur College Gameday? Et pourquoi il vient de prendre A&M en Floride Florida – Jack Webber (@ jackwebs21) 10 octobre 2020

Arod fait des choix le jour du jeu universitaire. C’est dommage, je voulais regarder aussi. Eh bien, je vais trouver autre chose pour les 20 prochaines minutes. – Stephen A. Smithers (@realstevecarp) 10 octobre 2020

Une autre raison de détester ARod; son dernier rendez-vous Gameday, il est allé 12-0 dans ses choix. – The Angry Bird (@ BrianIndian63) 10 octobre 2020

Vraiment Gameday!?! Vraiment😒 – Barbara Cullum (@barbara_cullum) 10 octobre 2020

Cet épisode de College Gameday est tout à fait la merde. Tout d’abord, c’est en clemson. Deuxièmement, ARod arrive. – JT: Allez Bravos! (@JTUSCFAN) 10 octobre 2020

Depuis que Bill Murray était sur Gameday à Clemson en 2013, ils n’ont pas fait du bon travail pour obtenir un sélecteur d’invités pour les Tigers. Je ne me souviens pas de tout le monde, mais je sais qu’Eric Church était impliqué et qu’aujourd’hui ARod est en tenue de Miami. Faites mieux @CollegeGameDay

Colbert, Dolph ensuite s’il vous plaît. – Eric Walters (@EricTWalters) 10 octobre 2020

Arod en tant qu’analyste pour College Gameday …….. pic.twitter.com/DrjQ60sU68 – CP (@PMo_TRON) 10 octobre 2020

@KirkHerbstreit, il devait y avoir un meilleur choix pour le sélecteur de célébrités à l’université Gameday à Clemson – un grand fan d’arod de Miami. Allez mec!! – Robin Holder (@ RobinHolder18) 10 octobre 2020

Quand les 15 minutes de gloire d’ARod seront-elles terminées ??? – David Mortazavi (@DavidMortazavi) 10 octobre 2020

