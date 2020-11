Alex Trebek a travaillé sur le tournage de Jeopardy! jusqu’à 10 jours avant de décéder dimanche matin. Le communiqué de presse officiel a noté que le 29 octobre était son dernier jour en studio. L’homme de 80 ans a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en mars 2019 et était entouré de sa famille et de ses amis après son décès pacifique.

Un incontournable à Culver City, en Californie, Trebek a accueilli plus de 82 000 spectacles sur 37 saisons. Le dernier épisode avec lui à la barre sera diffusé le 25 décembre. L’émission a annoncé qu’elle n’avait pas encore commencé sa recherche de son remplaçant. Trebek avait passé 18 mois à animer l’émission après son diagnostic. À travers tout cela, il n’a jamais laissé sa maladie l’empêcher de se présenter au travail. Trebek a parlé de sa vie dans ses mémoires, «La réponse est… Réflexions sur ma vie», qui est sorti cette année. Dans une interview sur Good Morning America avant la sortie du livre, Trebek a noté qu’il avait ses bons et ses mauvais jours, mais qu’il ne les laissait jamais se prolonger dans sa performance dans la série. «Je suis doué pour faire semblant», a déclaré Trebek à propos de ces mauvais jours. “Il y a eu des moments difficiles … mais quand il est temps de partir, il est temps de partir.”

Immédiatement après que sa mort a été rapportée par TMZ, une vague d’hommages a été partagée sur les médias sociaux par tous ceux qu’il a touchés au fil des ans. Parmi les premiers à commenter, il y avait Ken Jennings, l’un des meilleurs gagnants de l’émission et quelqu’un qui a récemment commencé à travailler dans les coulisses de cette dernière saison. L’appelant le meilleur dans ce qu’il a fait, Jennings a dit qu’il était un «homme adorable et profondément décent» et quelqu’un avec qui il était reconnaissant d’avoir pu passer du temps. De même, James Holzhauer, une autre légende de Jeopardy !, a déclaré que c’était l’un des meilleurs privilèges de la vie de «passer du temps avec cet homme courageux». Comme beaucoup l’ont exprimé, Holzhauer a déclaré que Trebek «ne sera jamais remplacé dans nos cœurs».

Trebek a également noué des liens avec l’hôte de Wheel of Fortune, Pat Sajak. Ensemble, les deux écrans de télévision ont honoré pendant près de 40 ans simultanément. Sajak a repris son poste en 1983, et a même un record du monde Guinness comme la plus longue carrière en tant qu’animateur de jeu télévisé pour la même émission. «J’ai été honoré d’être un ami et de faire partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années», a écrit Sajak sur Twitter, complétant également son courage et sa force pour inspirer tous ceux qui le regardaient.