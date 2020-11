Alex Trebek, l’hôte emblématique de Jeopardy !, est décédé à 80 ans à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate. Les représentants de Trebek et de son émission ont confirmé la nouvelle à TMZ dimanche, révélant que la nouvelle était fraîche. Trebek serait décédé dimanche à la maison, entouré d’amis et de sa famille.

Trebek a eu plusieurs problèmes de santé au cours de la dernière décennie. En décembre 2007, il a subi une crise cardiaque mineure à son domicile, mais n’a manqué aucun Jeopardy! épisodes. Il a également subi une autre crise cardiaque légère en juin 2012.

En janvier 2018, Trebek a annoncé que la production de l’émission serait retardée pendant qu’il se remettait d’une opération chirurgicale en décembre 2017 pour un hématome sous-dural après avoir subi une chute en octobre. Il avait des caillots sanguins retirés de son cerveau et devait se rétablir complètement.

En mars 2019, Trebek a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4. Trebek a continué à héberger Jeopardy! jusqu’à sa mort.

«À vrai dire, je le dois! Parce que selon les termes de mon contrat, je dois héberger Jeopardy! Pendant trois ans de plus! Trebek a dit aux fans avec son esprit typique. “Alors aidez-moi. Gardez la foi et nous gagnerons. Nous y arriverons. Merci.”

Trebek a également survécu à un vol dramatique en 2011 lors de sa visite à San Francisco pour accueillir le National Geographic World Tournament. Il a trouvé une femme en train de parcourir ses affaires dans son hôtel. Elle a essayé de s’échapper, mais Trebek a mis ses sous-vêtements et l’a poursuivie. Au cours de l’incident, Trebek a cassé un tendon d’Achille et a été forcé de porter un plâtre pendant six semaines.

Trebek est né à Sudbury, en Ontario, le 22 juillet 1940 et a commencé sa carrière dans la radiodiffusion au Canada. Il a commencé à animer des émissions sur CBC en 1963. Dix ans plus tard, il a finalement déménagé aux États-Unis, en commençant par The Wizard of Odds de NBC.

Après plusieurs courts séjours dans des jeux télévisés comme Double Dare, The $ 128,000 Question et Pitfall, Trebek a trouvé sa maison permanente sur Jeopardy! en 1984. Avant sa mort, Trebek avait accueilli plus de 7 500 épisodes et est devenu une icône culturelle à travers le monde. Lorsque Trebek a atteint 6829 épisodes en 2014, il a battu le record du monde Guinness pour la plupart des épisodes de jeux télévisés hébergés par le même présentateur dans la même émission.

Chaque fois qu’on lui posait des questions sur la retraite, ce n’était pas un sujet qu’il voulait aborder. Alors qu’il était sur Fox News en 2012, il a dit qu’il y pensait, mais: “Je suis déchiré parce que j’aime tellement faire l’émission.”

Dans une interview accordée en 2014 au Hollywood Reporter, il a déclenché des rumeurs de retraite, mais il a plutôt signé une prolongation de contrat.

“Quand cela se produira, cela se produira probablement de la même manière que lorsque je me suis rasé la moustache en 2001: cela se produira sur un coup de tête”, a déclaré Trebek en 2014. “Je déciderai à ce moment-là,” C’est ça. 30 secondes supplémentaires à la fin du programme pour que je puisse dire au revoir. ‘”

Trebek est devenu une telle partie du paysage culturel américain qu’il a été moqué à plusieurs reprises dans Saturday Night Live. Will Ferrell l’a joué dans les croquis de Celebrity Jeopardy, où il a été tourmenté par Burt Reynolds de Norm MacDonald et Sean Connery de Darrell Hammond. Voyant que Trebek avait son propre sens de l’humour ironique, Trebek accueillit les parodies.

“Cela ne me dérange pas”, a déclaré Trebek au New York Post en 2017. “S’ils vous usurpent, se moquent de vous ou vous mentionnent, c’est parce que vous faites partie de la culture pop américaine, et c’est une bonne chose, Je pense.”

Trebek a été marié deux fois, à Elaine Trebek Kares de 1974 à 1981 et à Jean Currivan-Trebek de 1990 jusqu’à sa mort. Trebek laisse également dans le deuil ses deux enfants avec Jean, Matthew et Emily.