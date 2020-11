Alex Trebek – le vénéré et bien-aimé “Jeopardy!” animateur depuis 1984, dont la présence calme mais spirituelle était la télévision incontournable pour des millions d’Américains – est décédé … TMZ a appris.

Un “Jeopardy!” Le porte-parole a déclaré à TMZ: “Jeopardy est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et d’amis.”

L’icône de la télévision luttait contre un cancer du pancréas de stade 4 depuis l’annonce de la nouvelle en mars 2019. Il a immédiatement commencé la chimiothérapie après le diagnostic, mais n’a pas prévu de prendre sa retraite et a continué à animer son jeu télévisé … aussi impressionnant que jamais.

Trebek a survécu pendant un an – malgré ce qu’il a appelé «des attaques massives de grande dépression qui m’ont fait me demander si cela valait vraiment la peine de se battre» – parce qu’il a dit qu’il réalisait que renoncer à la vie serait une trahison envers sa femme Dieu et d’autres patients atteints de cancer.

Il a souligné que les chances de survivre une deuxième année avec un cancer du pancréas n’étaient que de 7%, mais il espérait qu’il serait également en mesure de célébrer cette étape importante. Malheureusement, il a pris une tournure pour le pire.

Alex a continué à animer “Jeopardy!” … il a récemment commencé sa 37e saison, et plus tôt cette année, il a tourné le tournoi épique «Greatest of All Time» à la télévision aux heures de grande écoute.

Ken Jennings, qui a remporté ce tournoi ‘GOAT’ a réagi au décès d’Alex, en disant: “Alex n’était pas seulement le meilleur de tous les temps dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme décent et profond, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui. “

Le concurrent de Ken James Holzhauer a ajouté: “C’était l’un des grands privilèges de ma vie de passer du temps avec cet homme courageux alors qu’il menait la bataille de sa vie. Vous ne serez jamais remplacé dans nos cœurs, Alex.”

“Péril!” dit que les épisodes hébergés par Alex seront diffusés jusqu’au 25 décembre. Son dernier jour d’enregistrement en studio était le 29 octobre.

Le producteur exécutif de spectacles, Mike Richards», déclare:« Travailler à ses côtés depuis un an et demi alors qu’il continuait héroïquement à animer «Jeopardy!» était un honneur incroyable. Sa croyance en l’importance du spectacle et sa volonté de se pousser à jouer au plus haut niveau étaient la démonstration de courage la plus inspirante que j’aie jamais vue. “

Après son diagnostic initial, Alex a connu plusieurs hauts et bas. En mai 2019, il a annoncé que ses tumeurs avaient rétréci de plus de 50 pour cent, manifestement un grand signe de progrès, mais son nombre a diminué et il a commencé une autre série de chimiothérapie quelques mois plus tard. Pourtant, il a maintenu un vision positive … et a fait beaucoup de bien tout au long de son épreuve.

Sa voix apaisante et rassurante était exposée quand il a annoncé avoir un cancer. Trebek – qui a signé à animer le spectacle jusqu’en 2022 – a plaisanté: “La vérité a dit, je dois le faire! Parce que selon les termes de mon contrat, je dois héberger” Jeopardy! ” pendant encore trois ans! “

Son engagement envers le jeu télévisé était dans les deux sens. Quand Alex a pris un bref congé de maladie en 2018 pour chirurgie des caillots sanguins sur son cerveau après une mauvaise chute, “Jeopardy!” jamais diffusé d’épisodes avec un hôte invité. Il a également subi de légères crises cardiaques en 2007 et 2012.

Alex a commencé sa carrière à la Société Radio-Canada en 1961 en annonçant la nouvelle, et a rapidement acquis une renommée après avoir animé le jeu-questionnaire du secondaire, «Atteindre le sommet».

Il s’est présenté au public américain en 1973 lorsqu’il a animé une nouvelle émission sur NBC intitulée «The Wizard of Odds». Cela conduirait à travailler sur une variété de jeux télévisés … y compris “High Rollers” avec ses cheveux bouclés et stache classique et un bref relais pour Chuck Woolery sur “Wheel of Fortune.”

Puis, quand le “Jeopardy!” concert – une renaissance de l’ancien spectacle – est venu, Alex a reçu l’appel.

Le spectacle a gagné une immense popularité avec Alex à la barre … dominant le jeu télévisé en soirée avec «Wheel».

Alex – lauréat de 6 Daytime Emmy Awards pour l’animateur exceptionnel d’un jeu télévisé – a établi un record du monde Guinness en juin 2014 pour la plupart des épisodes (6 829) d’un jeu télévisé organisé. Malgré sa course sans précédent et extrêmement réussie, Alex ne s’est jamais considéré comme une célébrité ou la «star» de la série. Il en a dit autant à Harvey Levin pour un épisode sur “Objectified”.

Alex a également déclaré à Levin qu’il envisageait sérieusement de prendre sa retraite avant de signer une prolongation de contrat. Il semblait sérieux à l’époque … 2 remplacements potentiels: Annonceur de LA Kings Alex Faust et analyste juridique CNN Laura Coates.

Important à noter … “Jeopardy!” les producteurs disent qu’ils n’annoncent pas de nouvel hôte pour le moment.

Trebek est né le 22 juillet 1940 en Ontario, au Canada. Il s’est spécialisé en philosophie à l’Université d’Ottawa, mais il avait de sérieuses ambitions quant à une carrière à la télévision. Il est devenu citoyen américain naturalisé en 1998, mais pas avant de diriger la flamme olympique en 1996 alors qu’elle se rendait à Atlanta.

Alex – qui a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2017 pour ses réalisations emblématiques – s’est marié Elaine Kares en 1974 et ils divorcèrent en 1981. Il se remaria en 1990 … cette fois Jean Currivan, avec qui il eut 2 enfants … Matthieu et Emilie.

Il avait 80 ans.

DÉCHIRURE