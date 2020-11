L’animateur de Wheel of Fortune, Pat Sajak, a pleuré la mort d’un autre animateur de jeu télévisé, Alex Trebek, dimanche, qualifiant la mort de Trebek de «perte énorme». Trebek a hébergé Jeopardy! pendant 36 ans, et pendant la majeure partie de ce temps, l’émission a été diffusée juste à côté de Wheel of Fortune. Trebek est décédé à 80 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

“Le courage, la grâce et la force d’Alex Trebek ont ​​inspiré des millions de personnes et ont impressionné ceux d’entre nous qui l’ont connu”, a tweeté Sajak dimanche après-midi. “Une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collègues et ses innombrables téléspectateurs. J’ai été honoré d’être un ami et une partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années. Une journée très triste.” La co-star de Sajak, Vanna White, a également partagé un hommage sur Instagram, aux côtés de photos du trio ensemble. “Je chérirai les nombreux souvenirs que j’ai partagés avec Alex Trebek et qui datent bien avant le décollage de l’une ou l’autre de nos carrières”, a écrit White en partie, ajoutant plus tard qu’il “n’y aura jamais un autre Alex Trebek et il nous manquera vraiment.”

Trebek est décédé avec sa famille et ses amis proches à ses côtés dimanche matin. Il a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et a fréquemment tenu les fans au courant de chaque étape de la bataille. Il a continué à animer Jeopardy !, enregistrant ses derniers épisodes le 29 octobre. Son dernier épisode sera diffusé le jour de Noël, le 25 décembre. Trebek a accueilli plus de 8 200 Jeopardy! épisodes et a reçu le Lifetime Achievement Award de la National Academy of Television Arts and Sciences. Trebek laisse dans le deuil son épouse Jean et ses enfants Matthew, Emily et Nicky. Sa famille demande que des dons en sa mémoire soient faits à Vision Mondiale.

Sajak et Trebek sont devenus amis au fil des ans, car ils ont tous deux ancré deux institutions de télévision américaines pendant plus de 30 ans chacune. Après que Trebek a annoncé son diagnostic de cancer, Sajak et sa famille ont contacté Twitter. «La famille Sajak est profondément attristée d’apprendre la lutte d’Alex Trebek contre le cancer. Nos pensées vont à lui et à sa famille», écrivait alors Sajak. “Mais je ne connais personne qui soit plus fort et plus déterminé, et je ne parierais jamais contre lui. Nous, et tout le pays, tirons pour vous, Alex.”

Sajak et White n’étaient pas les seuls animateurs de jeux télévisés à tendre la main après la mort de Trebek. L’hôte de Price Is Right, Drew Carey, a également partagé ses condoléances sur Twitter. Carey a partagé le Jeopardy! l’annonce de l’équipe, qualifiant Trebek de «si gentil homme» et de «vraiment une bénédiction pour le monde».