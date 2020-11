Dimanche matin, la nouvelle a fait surface selon laquelle l’animateur de télévision légendaire Alex Trebek était décédé à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer du pancréas. Des millions de personnes dans le monde ont réagi aux nouvelles en publiant des hommages sur les réseaux sociaux tandis que d’autres parlaient de leurs propres interactions personnelles. L’actrice Rosie Perez a rejoint ce groupe et s’est souvenue de son apparition à l’écran avec Trebek.

Perez a tweeté à propos de Trebek samedi après-midi et a mentionné qu’elle était apparue avec le Jeopardy! animateur dans un film de basketball bien-aimé. Les deux ont filmé une scène ensemble dans White Men Can’t Jump, avec l’annonceur Johnny Gilbert, Allan Malamud et Leonard A. Oakland. Trebek est apparu comme lui-même à cause de Jeopardy! jouer un rôle important dans l’intrigue du film. Il a posé des questions au public et a ensuite montré ses talents d’improvisation lorsque Perez a raté une réplique.

Très triste. #AlexTrebek s’est battu avec dignité jusqu’au bout. N’oublierai jamais de filmer avec lui #WhiteMenCantJump. Il était gentil et drôle. Quand j’ai mal prononcé le mont. Vésuve, il est allé droit et ad-libbed “vérifier avec les juges” et le reste appartient à l’histoire. Tu vas nous manquer! xoxo https://t.co/SzGfJIyJX3 – Rosie Perez (@rosieperezbklyn) 8 novembre 2020

Le clip présentait Perez dans le rôle de “Gloria”, une ancienne reine du disco face à un professeur d’anglais de Spokane, Washington, ainsi qu’un spécialiste des fusées de Pasadena, en Californie. Elle était le membre sous-estimé du trio, mais Woody Harrelson et Wesley Snipes étaient toujours assis dans la foule pour l’encourager. Gloria a répondu correctement à une question sur le wishbone et s’est ensuite dirigée vers la catégorie des catastrophes naturelles.

“C’était une scène emblématique que vous avez faite dans ce film !!! Jeopardy est mon émission préférée et cette nouvelle est déchirante!” un fan a écrit en réponse à Perez. Plusieurs autres se sont joints à la conversation et ont exprimé un sentiment similaire. Ils ont dit que Trebek était un “trésor national” et ont parlé de la façon dont Jeopardy! scène a fourni un divertissement et une inspiration sans fin pour les costumes d’Halloween.

Perez a été l’un des nombreux hommages à publier à Trebek tout en discutant de son temps sur Jeopardy! et loin des écrans de télévision. Les membres de l’industrie de la lutte se sont souvenus qu’il travaillait comme annonceur de ring et intervieweur dans les coulisses pendant WrestleMania VII tandis que les joueurs de la NFL parlaient de leur temps à regarder le jeu-questionnaire tous les soirs. Les tweets et les publications sur Instagram se sont poursuivis tout au long de dimanche alors que de plus en plus de gens ont entendu la nouvelle.

“Les 6 nuits de semaine ne seront plus jamais les mêmes. Tant de bons souvenirs et reconnaissants de l’avoir rencontré”, a tweeté le quart-arrière des Green Bay Packers dimanche après-midi. Le quart-arrière vétéran a déjà rencontré Trebek lors d’une apparition sur Big Fan d’Andy Richter. Il a regardé les fans de Packers répondre aux questions à son sujet, puis a vu Trebek donner des conseils à Richter.